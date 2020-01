Pericolo in arrivo, per una nuova protagonista della serie televisiva Una vita. Dalle trame provenienti dalla Spagna si evince che Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo), nei prossimi episodi italiani verrà rapita a causa del fratello Inigo (Xoan Forneas). Quest’ultimo per continuare ad essere l’agente promozionale del pugile Tito Lazcano (Juan Davila) farà i conti con dei grossi debiti. A dare del filo da torcere al cioccolatiere sarà il faccendiere Salvador Borras (Bruno Martin), che avendo firmato un contratto con il Lazcano non esiterà ad affrontare il nuovo promotore del giovane.

Il forestiero farà presente al fidanzato di Leonor di dovergli restituire tutto il denaro che ha guadagnato dagli incontri. Proprio quando Inigo crederà di aver risolto l’intricata faccenda, temerà per la vita della sorella che finirà nelle mani dagli scagnozzi dell’usuraio Andres.

Una Vita: arriva Salvador ad Acacias 38, Inigo costretto a rinunciare a Tito

Le anticipazioni spagnole di ciò che accadrà in onda nelle puntate di Una Vita in programmazione sul piccolo schermo italiano prossimamente, svelano che ad Acacias 38 arriverà il pugile Tito Lazcano.

Quest’ultimo sin dal primo momento diventerà amico di Inigo, che accetterà di diventare il promotore dei suoi incontri di boxe. Successivamente a mettere il bastone tra le ruote al cioccolatiere ci penserà Salvador Borras, un uomo che affermerà di avere ogni responsabilità sulle prestazioni sportive di Tito grazie ad un contratto. Il fratello di Flora spiazzato dalle parole pronunciate dal forestiero, si rivolgerà a Felipe e si vedrà costretto a rinunciare al Lazcano.

Nonostante ciò il Barbosa farà un passo indietro, non appena si renderà conto che il nuovo arrivato solitamente maltratta i suoi pugili. La situazione si complicherà ancora di più, quando Inigo disposto a tutto per non perdere Tito si farà dare un prestito da un usuraio per poter far avere al Borras ben 5mila pesetas. Purtroppo, lo strozzino a cui chiederà aiuto Inigo si rivelerà essere un traditore, visto che dopo essersi rifiutato di dare una mano al suo nuovo cliente stringerà un accordo con il crudele collega Andres.

Il Lazcano dopo essere tornato a combattere per Inigo perderà i sensi nel bel mezzo di uno scontro, al tal punto che sarà necessario il ricovero in ospedale.

Flora sequestrata da Andres, il Barbosa rifiuta l’aiuto di Leonor

Le conseguenze di quanto accaduto saranno abbastanza serie, visto che Tito apprenderà dal medico di dover rinunciare alla carriera da pugile poiché a causa di un problema al cervello potrebbe perdere la vita. A causa del ritiro del Lazcano il fidanzato di Leonor non saprà come saldare i debiti contratti con Andres, che metterà parecchie volte piede a La Deliciosa per rinfrescargli la memoria.

Il malvagio strozzino stanco di aver aspettato invano sequestrerà Flora e farà venire a conoscenza del rapimento della giovane il fratello tramite un biglietto. Il Barbosa sotto shock e terrorizzato per ciò che potrebbe accadere al suo stesso sangue, si avvarrà della complicità di Liberto e Leonor. Quest’ultima non saprà come comportarsi per salvare la cognata, soprattutto nell'istante in cui il rapitore esigerà di ricevere metà del debito che ha contratto il suo amato entro il giorno seguente. Decisa a tirare fuori dai guai il fidanzato, la giovane Hildago si dirà disposta ad utilizzare il patrimonio della madre Rosina.

Per via del suo orgoglio, Inigo non accetterà l’aiuto della giovane scrittrice nemmeno quando la sua futura suocera vorrà pagare il riscatto a condizione che ci sia l’intervento delle autorità.