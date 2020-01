Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sarebbero lasciati di nuovo. A confermare la rottura con l'italo-americana sarebbe stato proprio il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez in un commento postato sul proprio account social. I due giovani si erano coosciuti all'Isola dei Famosi ed in poco tempo erano diventati inseparabili. Addirittura in breve tempo avevano effettuato le presentazioni in famiglia e avevano parlato di un'imminente convivenza. Poi però all'interno del rapporto qualcosa si è rotto.

Nonostante tutto quando Soleil aveva terminato l'esperienza a Pechino Express, era corsa da Jeremias per poterlo riabbracciare. A confermare un ritorno di fiamma tra i due era stato proprio il 361 magazine. Tra Natale e Capodanno però, lo stesso portale aveva annunciato una nuova crisi tra i due ex naufraghi.

Jeremias avrebbe confermato l'addio a Soleil

Dopo le voci di un presunto addio tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè diffuse da 361 magazine, sembra arrivare la conferma dal diretto interessato.

Stando a quanto riportato dal portale Very Inutil People, il più piccolo di casa Rodriguez, attraverso un commento, avrebbe ammesso di essere tornato single. Nello specifico un utente avrebbe scritto all'argentino: "In coppia con Sole eravate bellissimi, peccato sia finita. In bocca al lupo per tutto". La risposta del diretto interessato non sarebbe tardata ad arrivare: "La vita", con tanto di faccina soddisfatta.

Al momento nessuno dei due diretti interessati pare che abbia confermato la rottura, dunque la notizia rimane solo un pettegolezzo.

All'interno della coppia però si respirava già una certa aria di crisi, visto che i due giovani avevano passato le festività separati. L'italo-americana aveva scelto come meta prima l'Abruzzo e poi in Veneto. Jeremias invece aveva deciso di restare in famiglia con entrambe le sorelle: prima con Cecilia a Trenton, poi con Belen a Saint Moritz.

Soleil Sorgè: nuova frecciatina a Luca Onestini

Mentre Jeremias Rodriguez si sarebbe sbilanciato sulla sua attuale situazione sentimentale, Soleil Sorgè avrebbe messo nel mirino Luca Onestini. La giovane sembra non avere affatto digerito le dichiarazioni del suo ex fidanzato, in seguito all'intervista rilasciata nel programma di Lorella Boccia, Rivelo. L'italo-americana in un primo momento aveva invitato l'ex tronista a non parlare più di cose avvenute in passato: "Cavalcare vecchie selle non ti fa vincere nuove battaglie".

Nella giornata di ieri invece la giovane ha pubblicato uno scatto dalle montagne di Cortina D'Ampezzo e ha scritto: "A 2000 metri sopra il Gossip". Per molti utenti la didascalia sarebbe una chiara frecciatina a Luca Onestini.