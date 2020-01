Questa sera martedì 7 gennaio andrà in onda in prima serata su Italia 1 La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Il programma cult tornerà in una veste del tutto rinnovata e sarà condotto dal toscano Paolo Ruffini e da un'ex concorrente delle prime edizioni: Francesca Cipriani. L'obiettivo di questa nuova versione sarà quello di proporre un format che possa mettere a confronto due mondi totalmente diversi.

Valeria Marini e Alessandro Cecchi Paone gli ospiti della prima serata

Entrando nello specifico del programma televisivo, 'La Pupa e il Secchione e Viceversa' proporrà una sorta di esperimento sociale in cui verranno messi a confronto protagonisti le cui culture e i cui stili sono completamente diversi.

Questi ultimi dovranno vivere sotto lo stesso tetto in una villa e ne vedremo sicuramente delle belle. A differenza delle precedenti edizioni, in cui c'erano pupe e secchioni, in questo nuovo format ci saranno anche pupi e secchione.

Ma non è tutto, perché cambierà totalmente anche la formula del programma, visto e considerato che all'interno dello studio televisivo non ci sarà più il classico racconto da parte del conduttore. Infatti, i telespettatori avranno modo di vedere una narrazione in cui potranno direttamente constatare le diversità dei concorrenti e i loro primi incontri e scontri nella villa su diverse tematiche.

Per questo primo appuntamento di stasera ci saranno due ospiti in studio: la showgirl Valeria Marini e il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone.

L'ex tronista Mariano Catanzaro sarà uno dei due pupi

Secondo le ultime anticipazioni, ci saranno 6 pupe e 6 secchioni che prenderanno parte al cast dell'edizione 2020 del programma tv di Mediaset. In particolare, ci saranno da un lato delle donne che hanno nel fisico la loro dote principale e degli interessi decisamente mondani. Queste ultime saranno affiancate da ragazzi che sono poco propensi a mantenersi in forma e ad avere un'attiva vita sociale, in quanto sono intellettuali che pensano principalmente allo studio. Se da un lato i secchioni cercheranno di preparare le donne per lo studio, dall'altro queste ultime cercheranno di migliorare il look degli uomini.

Però la grande novità sarà la presenza di alcuni 'viceversa', cioè la presenza di due secchione e due pupi. Questi ultimi avranno un grande fisico, ma una scarsa solidità culturale, mentre le secchione saranno delle intellettuali dal carattere molto forte che saranno pronte a tutte pur di mettersi in gioco. Uno dei due pupi sarà l'ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro. Invece, tra le secchione ci sarà la professoressa di matematica Florencia Lourdes Genna e la filologa Maria Assunta Scalzi. Le pupe saranno invece svelate durante la messa in onda della prima puntata, quindi non ci resta che aspettare questa sera per scoprire questa e tante altre novità.