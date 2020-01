Lo scorso 2 gennaio 2020 su Real Time è andata in onda una nuova puntata di Rivelo. Nel programma condotto da Lorella Boccia, Luca Onestini si è raccontato senza filtri. Il conduttore radiofonico è tornato a parlare della storia naufragata nel peggiore dei modi con Soleil Sorgè e della mancata ospitata al Grande Fratello Vip 3 per sostenere suo fratello Gianmarco. Il giovane bolognese oggi è felicemente fidanzato con Ivana Mrazova. Onestini ha dichiarato che in futuro vuole sposare la sua dolce metà: “Non immagino futuro senza di lei”.

Per quanto riguarda il capitolo legato ai figli, l’ex gieffino ha detto di vedere un grande istinto materno in Ivana. Poi ha aggiunto: “Io mi do da fare però ad oggi ancora non c’è niente”.

Le parole di Luca sull’ex Soleil

Durante l’intervista di Luca Onestini, la conduttrice si è divertita a stuzzicare il suo ospite. Lorella Boccia ha chiesto al conduttore radiofonico che ricordo avesse di Uomini e Donne. Il diretto interessato senza troppi giri di parole ha detto: “Non ho un bel ricordo”. Il giovane ha spiegato di non essere deluso dal programma, ma dalla ragazza che aveva scelto.

Per chi non lo sapesse, la relazione tra Luca Onestini e Soleil Sorgè si concluse in diretta tv. Il bolognese si trovava nella Casa di Cinecittà quando venne messo al corrente di un tradimento da parte della fidanzata. L’italo-australiana, invece, iniziò una liaison con Marco Cartasegna. In merito al tradimento subito dalla fidanzata dell’epoca, non è mancata l’ironia dell’ex gieffino: “Quella è stata una cosa fantastica”. Prima di archiviare il capitolo legato alla precedente storia d’amore, il più grande dei fratelli Onestini ha precisato che all’epoca non si ritirò dal reality show perché per lui la situazione risultava già chiara.

Luca Onestini su Barbara D’Urso: ‘Lei sapeva’

In più di un’occasione Luca Onestini ha lamentato di non essere mai stato invitato al Grande Fratello Vip 3 per sostenere suo fratello Gianmarco.

A quel punto, la conduttrice di Rivelo ha chiesto al suo ospite se nel mancato invito ci fosse lo zampino di Barbara D’Urso. Luca allora ha spiegato che, secondo lui, all’interno del programma qualcuno gli remava contro. Il bolognese ha detto di avere avuto dei contatti in passato con la conduttrice del reality: “Lei sapeva, se avesse voluto contattarmi l’avrebbe fatto”. Incalzato dalle domande di Lorella Boccia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha riferito di essere al corrente che tra la D’Urso e alcuni autori del GF Vip c’erano dei problemi. Onestini poi ha aggiunto che, se un giorno riuscirà a capire come sono andati realmente i fatti, lo rivelerà senza alcun problema.