Ieri, domenica 5 gennaio, Antonella Fiordelisi ha fatto alcune interessanti confessioni. L'attuale fidanzata di Francesco Chiofalo ha risposto ad alcune domande dei suoi follower attinenti alla sua vita sentimentale, svelando alcuni retroscena, tra cui il flirt con Ignazio Moser. Tale storia risale al 2017, prima che Ignazio conoscesse Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip, dato che sul web e sui social esistono alcuni scatti che lo ritraggono assieme alla bella ex tentatrice.

La Fiordelisi racconta i flirt con Moser e Amedeo Barbato

Proprio ieri, qualche curioso fan ha chiesto ad Antonella Fiordalisi: "Il ragazzo più alto con cui sei stata'. La bella influencer ha risposto con un semplice e diretto: "Ignazio Moser". A quanto pare, Moser e la Fiordelisi avrebbero mantenuto un buon rapporto di amicizia, nonostante la la fine della loro breve relazione. Non solo Moser, la ventunenne salernitana ha ammesso di aver avuto una love story con l'ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Barbato (che aveva scelto Sophia Galazzo).

Come se non bastasse, la ragazza ha rivelato di aver avuto solo due fidanzati nella sua vita. Moser e Barbato come avranno reagito a tali dichiarazioni? Chissà, per ora i due non hanno ancora detto nulla a riguardo.

L'ex tentatrice punzecchia Sabrina Ghio e Nilufar ed elogia la De Lellis

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro alcune sue ex colleghe. La prima a finire nel mirino dell'influencer salernitana è stata Sabrina Ghio definita "pettegola e invidiosa". La compagna di Francesco Chiofalo, inoltre, non ha risparmiato stoccate neppure a Nilufar Addati, della quale ha detto: "Non mi piace per niente". Al contrario di Giulia De Lellis, pare abbia espresso un giudizio piuttosto positivo: "L'ho conosciuta tre anni fa ad Avanti un altro Vip. Stava in squadra con me, è molto umile e carina".

La Fiordelisi, però, non è stata particolarmente clemente con Desirée Maldera, con la quale aveva instaurato un ottimo rapporto di amicizia durante Temptation Island Vip. Infatti, pare che le abbia mandato una stoccata non molto leggera, dichiarando che Desiree è impegnata soltanto a fare figli e che non si fa vedere da parecchio tempo. Come è noto, la Maldera sta per diventare mamma del suo secondo figlio.

Infine, Antonella ha parlato anche dei rapporti con la sua ex collega Sara Affi Fella, confessando di non aver avuto nessun tipo confronto con lei dopo il reality show delle tentazioni di Canale 5: "L'ho vista a un evento quest'estate dove ci siamo salutate e basta. Sicuramente le stavo antipatica un po' per la situazione che si era creata all'interno del programma. Comunque dal vivo rende di più".