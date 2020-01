E' nata Raddix, la figlia di Cameron Diaz. Chi avrebbe mai detto che la nota attrice, così amata nel mondo per i suoi film e il suo bellissimo volto, sarebbe ritornata sugli spalti non con un film ma con una bambina. L'annuncio è stato pubblicato sui social come un fulmine a ciel sereno, stupendo piacevolmente tutti i fan che hanno commentato il suo post su Instagram con una pioggia di commenti di auguri e di sorpresa. Stessa cosa anche per il marito, Benjii Madden, chitarrista noto, che anche lui ha pubblicato un annuncio in cui esprimeva la sua immensa felicità per questo lietissimo evento.

Non si sa se la bimba sia nata da una gravidanza sua o surrogata, oppure è stata adottata. Ma adesso sono entrambi mamma e papà, oltre che personaggi notissimi del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica.

Il nome, particolarmente originale, potrebbe essere stato creato da un ragionamento dei due genitori. Il termine 'rad', infatti, significa stupendo nel linguaggio americano. Come per voler dire che lei si chiama Stupenda di nome, e stupenda è la sua nascita. In ogni caso si sa che Cameron ha scritto il nome della piccolina a caratteri maiuscoli, e potrebbe essere chissà una sorta di diminutivo affettuoso.

Di sicuro è che Cameron Diaz, dopo essere praticamente sparita dai riflettori nel 2015, dopo il matrimonio con Madden, è ritornata sui grandi schermi non con un film, ma con una sua nuova performance: la nascita, inaspettata e bellissima, di una bambina che ha come nome 'Stupenda'. L'amore quindi è il vero protagonista di questa nuova fase di Cameron Diaz.

L'annuncio via social: l'attrice di Hollywood Cameron Diaz diventa madre, nasce la piccola Raddix

Un annuncio che ha sconvolto il mondo dei social, in particolare i fan della nota attrice di Hollywood. Anche il marito, Benji Madden, 40 anni, noto chitarrista dei Good Charlotte, ha mantenuto lo stesso silenzio sull'intenzione di diventare un papà. E anche lui, ovviamente, ha manifestato la sua felicità con un annuncio social. La coppia, alla nascita di Raddix - nome molto particolare - ha deciso, di comune accordo, di non pubblicare alcuna foto della piccola.

Questo per mantenere la massima riservatezza e anche per rispettare la privacy della neonata, impedendo così che la sua immagine potesse fare il giro del mondo. Ecco quindi svelato il 'progetto segreto' che la coppia aveva in mente: alcuni parlavano di una tournée insieme, altri di una fiction o di altre iniziative. Invece il progetto era la nascita di una bambina, forse la più grande performance della famosissima attrice di Hollywood, che abbraccia la sua figlia appena nata dietro le quinte dei social network e delle conferenze stampa.