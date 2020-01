Angelica Preziosi e Raffaello Mazzoni, detto Il Conte, hanno stretto un bel legame nel corso della loro avventura a La Pupa e il Secchione. Le puntate passano e i due sembrano più legati che mai, tanto che in molti hanno iniziato a sospettare che stia nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Sarà davvero così? A dichiarare tutta la verità sul rapporto ci ha pensato Angelica che ha deciso di rispondere alle tante domande dei curiosi fan su Instagram. La modella bionda ha raccontato che una volta terminato il reality show di Italia 1 è rimasta in buoni rapporti con il 'suo' secchione.

Angelica de La Pupa e il Secchione parla di Mazzoni su Instagram

Angelica Preziosi ha pubblicato delle Instagram Stories, in cui racconta alcuni dettagli del feeling creato con Raffaello Mazzoni durante la permanenza a La Pupa e il Secchione: "Gli voglio veramente bene, è mio amico, c'è stima reciproca da parte di entrambi. Siamo rimasti in buoni rapporti". Inoltre, la Preziosi ha affermato di avere ancora il braccialetto che le ha donato Mazzoni e in base ad alcune sue dichiarazioni non è escluso che tra i due possa sbocciare un sentimento davvero importante.

Poi la modella ha aggiunto che la caratteristica che la colpisce di più in un uomo è la dolcezza perché l'aspetto fisico può attirare, inizialmente, ma non è ciò che fa davvero innamorare una donna. Insomma, stando a tali dichiarazioni, si può dedurre che Angelica, oltre ad essere una bellissima ragazza, sia anche una persona molto profonda che non si fermi alle apparenze. A quanto pare, questo potrebbe essere il vero motivo per cui la ragazza sia riuscita a far breccia nel cuore de Il Conte.

La Pupa e il Secchione, Mazzoni su Angelica: 'È unica nel suo genere'

Nel corso della puntata di ieri martedì 21 gennaio de La Pupa e il Secchione, Raffaello Mazzoni ha ricevuto una bellissima sorpresa: la visita di sua madre. La donna ha abbracciato suo figlio Raffaello e gli ha raccomandato: "Ti vedo sempre, sei bravo, però fai un po' troppo". Poi, si è detta molto felice del rapporto che suo figlio ha instaurato con la sua pupa Angelica Preziosi.

A quel punto è intervenuto il conduttore del reality Paolo Ruffini che ha chiesto a Mazzoni se provasse davvero dei sentimenti nei confronti di Angelica. Il Conte ha replicato un po' esitante: "Del resto sarà il tempo a dirlo". Infine, il secchione bolognese ha ammesso: "Al di fuori di questo contesto, qualora, molto probabilmente al 90%, non sarò io il marito di Angelica però avrò l'onore di stringergli la mano e dirgli in faccia "Tu forse non so se lo sai, ma sei l'uomo più fortunato del mondo perché una ragazza come lei è unica nel suo genere".