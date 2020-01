Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore', la Serie TV che ruota intorno al grande magazzino milanese agli inizi degli anni '60. La trama della puntata in onda il 23 gennaio su Rai 1 rivela che Marta e Vittorio Conti vedranno il loro progetto dell'Expo 61 andare in fumo. Federico Cattaneo, invece, sarà in ansia per la prossima operazione mentre Flavia Brancia annuncerà ad Adelaide che, a breve, lascerà Milano.

Il Paradiso delle Signore, episodio 23 gennaio: le divise di Marta e Vittorio non passano le selezioni

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore', focalizzate sul nuovo episodio in onda giovedì 23 gennaio su Rai 1 rivelano che Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) vedranno il loro sogno sfumare dopo che le divise delle hostess non passeranno le selezioni dell'Expo '61. I capi di abbigliamento, infatti, presenteranno delle imperfezioni, tanto che i coniugi Conti appariranno molto delusi nei confronti di Gabriella (Ilaria Rossi) e Cosimo.

A tal proposito, tutti punteranno il dito contro Bergamini, che si era dimostrato distratto durante le ore di lavoro. Per questo motivo, la Rossi e successivamente il marito della Guarnieri rimprovereranno aspramente la leggerezza del giovane.

Federico ricoverato in ospedale

Intanto, Roberta tornerà a sorpresa al grande magazzino, dopo aver trascorso un'intera notte al capezzale di Federico, ricoverato in ospedale in attesa dell'intervento chirurgico alla colonna vertebrale.

A tal proposito, il figlio del ragionier Cattaneo apparirà molto teso per l'avvicinarsi della sua entrata in sala operatoria. Dall'altro canto, Silvia tenterà di far cambiare idea a quest'ultimo, in quanto teme di perderlo per sempre. Il giovane tornerà a camminare o dovrà rassegnarsi ad una vita su di una carrozzina?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 gennaio: Flavia lascia Milano, Achille vicino ad Adelaide

Gli spoiler de 'Il Paradiso delle Signore', in onda il 23 gennaio sulla rete ammiraglia Rai, rivelano che Flavia deciderà di abbandonare Milano dopo aver smascherato il doppio gioco di Umberto (Roberto Farnesi). A tal proposito, la madre di Ludovica comunicherà la sua decisione ad Adelaide. Intanto, Achille (Roberto Alpi) continuerà nel suo spudorato corteggiamento per entrare nelle grazie della contessa di Sant'Erasmo.

In questo modo, l'avvocato crederà di avere la strada spianata con la zia di Marta, visto che ha troncato ogni rapporto con il Guarnieri. Allo stesso tempo, Angela (Alessia Debandi) si metterà alla ricerca di una nuova occupazione dopo il suo licenziamento della caffetteria. Una scelta dettata dalla sua volontà di allontanarsi da Riccardo. In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che l'appuntamento potrà essere rivisto poche ore dopo sulla piattaforma "Rai Play".