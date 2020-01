Questa sera martedì 21 gennaio andrà in onda in prima serata su Canale 5, la terza puntata del Reality Show 'La Pupa e il Secchione e viceversa', il programma televisivo di Mediaset condotto dal toscano Paolo Ruffini e dall'ex pupa Francesca Cipriani. Secondo le ultime anticipazioni, nel terzo appuntamento ci saranno tantissime sorprese e novità per le varie coppie in gara che come sempre rischiano l'eliminazione. Tra gli ospiti in studio ci sarà il giornalista siciliano Giampiero Mughini, l'influencer Giulia Salemi e la gieffina Barbara Alberti.

Il 'Ripensamento' per i secchioni potrà rovesciare nuovamente tutti gli equilibri

Nel corso della terza puntata di questa sera i partecipanti dovranno affrontare diverse prove, tra cui la prova Tg, la prova Fattoria e prova Body Painting.

Poi, alla fine della puntata ci sarà come di consueto, il Bagno di cultura.

Come lo scorso episodio, anche questa sera ci sarà il 'Ripensamento' però questa volta da parte dei secchioni del programma che avranno la possibilità di decidere se cambiare o meno la loro partner e sovvertire ancora una volta l'andamento dello show. Infatti, questo cambio di coppie potrebbe quasi sicuramente provocare scompiglio in alcune e immensa felicità in altre che avevano perso i loro equilibri con i precedenti cambi della scorsa puntata.

Una nuova coppia viceversa entrerà nel docu-reality

In particolare, ciò che davvero sconvolgerà tutti gli equilibri di stasera sarà l'ingresso di una nuova coppia viceversa (una secchiona e un pupo). La secchiona in questione è Sandra Maestri, un'agronoma di 34 anni che si ritiene una persona molto fiera di sé. La donna ha una laurea in scienze ambientali e conosce cinque lingue e ha affermato che per poter viaggiare per il mondo è fondamentale essere acculturati.

Invece, Sandra ha affermato che l'ignoranza è una malattia molto pericolosa. Ma non è tutto perché la Maestri oltre a lavorare nell'azienda della famiglia coltiva sempre la sua passione per la geologia e l'ambiente.

Invece, il pupo è il modello 26enne Marco Sarra di Novara in Piemonte. Quest'ultimo cura il suo corpo in tutti i dettagli e ritiene che il suo punto di forza siano i capelli. Inoltre, il giovane si ritiene una persona molto ambiziosa e consapevole delle proprie capacità.

Il sogno nel cassetto di Marco è quello di diventare un attore e interpretare un supereroe.

Non ci resta che aspettare l'appuntamento di questa sera alle 21:25 su Canale 5 per scoprire ulteriori novità sulle coppie in gara e sulla due new entry. Inoltre, per chi volesse recuperare o rivedere le precedenti puntate può farlo tranquillamente tramite la piattaforma di Mediaset Play.