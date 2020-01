Torna anche questa settimana su Rai 2 il consueto appuntamento con la fiction mistery, "Il Molo rosso", meglio conosciuta in Spagna e sul web con il titolo di "El embarcadero 2". Martedì 21 gennaio, infatti, è andata in onda in seconda serata su Rai 2 la terza ed ultima puntata della seconda stagione, in cui perderà la vita Vincent e le due protagoniste, Alejandra e Veronica, entreranno in possesso dell'ultima lettera scritta da Oscar prima di essere ucciso. Per tutti coloro che non hanno avuto l'opportunità di seguire il terzo appuntamento in televisione, sarà disponibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica dell'ultima puntata

Nel dettaglio, si informa che la replica del terzo episodio de "Il molo rosso 2" sarà facilmente reperibile soltanto in streaming sul sito on demand Rai Play. Tale piattaforma, infatti, contiene una sezione contenente tante info sulla serie e tutte le repliche delle puntate già trasmesse in Italia della prima e della seconda stagione. Da ricordare che, la visione delle repliche su Rai Play è riservata solo agli utenti registrati, quindi è necessario registrarsi al sito prima di provare a visualizzare qualsiasi video.

Dopo aver effettuato la registrazione, sarà possibile anche scaricare un'app con cui guardare le repliche anche sui vostri dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Vincent viene assassinato

La trama ufficiale della terza ed ultima puntata ci segnala che Conrado si scontrerà violentemente con Vincent e lo minaccerà di morte davanti a diversi testimoni tutti. Poco dopo, Vincent verrà assassinato e il suo cadavere verrà ritrovato dalla polizia vicino al molo.

A quel punto, Alejandra inizierà ad indagare per scoprire l'identità dell'assassino dell'uomo, sospettando sin da subito su Conrado. In seguito, la donna, sposterà le sue indagini anche su un'altra persona, Andres, il giovane a cui Oscar aveva rubato il quaderno azzurro con la contabilità illegale dei locali.

Dopo varie indagini, Alejandra e Veronica non sospetteranno più di Conrado ma soltanto di Andres, l'unico possibile colpevole della morte del loro amato marito e amante.

A quel punto, le due donne lo cercheranno senza sosta, trovandolo per caso e costringendolo sotto minaccia di un fucile ad entrare nel portabagagli. Dopodiché lo condurranno in un posto sicuro e lo interrogheranno senza però riuscire ad estorcergli una confessione. L'uomo, infatti, si rifiuterà di confessare l'omicidio, proclamando più volte la sua innocenza. Poco dopo, Alejandra e Veronica rimarranno scioccate nel ritrovamento e nel contenuto dell'ultima lettera scritta da Oscar prima di essere assassinato.