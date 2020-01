Giulia Salemi è tornata alla ribalta della cronaca rosa. Da un paio di giorni, si vociferava che la bella italo-persiana avesse trovato un nuovo fidanzato nella lussuosa stazione sciistica di Courcheval, nelle Alpi francesi. Infatti, alcune foto diffuse sul web ritraggono l'ex gieffina avvinghiata a un ragazzo misterioso dai capelli scuri, con il quale sembrava scambiarsi teneri baci. Su Instagram è intervenuto anche il giornalista Gabriele Parpiglia, il quale dichiara che la Salemi si starebbe frequentando con un ragazzo partenopeo di nome Luigi.

Ben differente è la versione dell'influencer, che non ha risposto al Gossip, ma ha lasciato intuire di non avere ancora nessun uomo accanto.

Gossip sul fidanzamento: la smentita di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha smentito indirettamente il rumor che la vedrebbe fidanzata e lo ha fatto tramite il suo account di Instagram rispondendo ad alcune domande dei suoi follower. Tra le numerose domande, c'era anche quella di un fan che le ha augurato di trovare il principe azzurro. La risposta di Giulia è stata piuttosto ironica: "Mandategli un cavallo bianco così fa prima ad arrivare".

Insomma, le ipotesi potrebbero essere due: o il rumor inerente al corteggiatore Luigi è del tutto infondato, oppure la Salemi non vuole ancora sbilanciarsi sulla situazione perché è ancora prematura per essere definita un inizio di una storia d'amore. Quindi, qual è la verità? Sicuramente, tutto si scoprirà con le prossime indiscrezioni.

Francesco Monte avrebbe tradito Giulia Salemi: una foto lo incastra

Un altro gossip emerso in questi ultimi giorni, è quello relativo al tradimento di Francesco Monte nei confronti di Giulia Salemi. Stando alle ultime indiscrezioni, il bel tarantino avrebbe iniziato una frequentazione con la modella Isabella De Candia quando stava ancora con la Salemi. A incastrare l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe uno scatto pubblicato dall'attuale compagna sul proprio profilo Instagram.

La foto, con tanto di data, è stata commentata da un utente che ha dichiarato con ironia: "Io non sono un genio della matematica, ma se Giulia ufficializza la rottura il 5 giugno, e questa foto è del 14 giugno, data in cui Isabella e Monte si sono conosciuti, perché lui dice che l'ha conosciuta tre mesi dopo la rottura? Qualquadra non cosa. Poteva ammettere semplicemente di aver avuto un colpo di fulmine". Poi, qualcuno ha accusato Monte e la Candia di essere stati poco sinceri fin dall'inizio della loro storia: "La coppietta si è incartata nelle sue bugie, ed ora non riescono più ad uscirne vivi... sono ridicoli!". Che qualche bugia stia venendo a galla? Chissà, per ora è ancora troppo presto per dirlo.