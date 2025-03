La notte del 3 marzo 2025, il Pop Up Cinema Medica 4k di Bologna è diventato un palcoscenico per cinefili grazie agli Oscar Party, evento organizzato da Andrea Romeo, direttore della piattaforma I Wonder Pictures. Ad aprire la serata c'è stata una sfilata con diversi ospiti vestiti con look audaci e colorati in stile Substance, film candidato a cinque statuette. Poi l'evento è proseguito con la proiezione di Revenge, opera prima di Coralie Fargeat, con protagonista Jan, interpretata da Matilda Lutz, che si trasforma in una guerriera assetata di vendetta dopo essere stata tradita.

Infine la serata è continuata con giochi, tra cui il Tomboloscar fino alla premiazione degli Oscar 2025 in diretta dal Dolby Theatre Los Angeles.

Il Tomboloscar: la sfida tra cinefili a colpi di pronostici

C'è stato anche il Tomboloscar, un gioco a premi basato sui pronostici delle categorie principali degli Oscar. Gli spettatori si sono sfidati nel tentativo di indovinare i vincitori, creando un'atmosfera di divertimento e competizione amichevole.

Tra analisi dei favoriti, ipotesi sugli outsider e dibattiti accesi su chi avrebbe trionfato, il pubblico ha vissuto l'attesa della premiazione con entusiasmo. Per i vincitori del Tomboloscar, in palio c'erano abbonamenti speciali a I Wonder Pictures e biglietti omaggio per le prossime proiezioni al Medica 4K.

La diretta degli Oscar: emozioni e dibattiti in sala

Il clou della serata è arrivato a notte fonda con la trasmissione in diretta della cerimonia degli Academy Awards. Il cinema si è trasformato in una grande sala con applausi, risate e qualche sorpresa a ogni annuncio dei vincitori. Alcuni premi hanno confermato i favoriti della vigilia, mentre altri hanno riservato colpi di scena.

Tra le sorprese, c'è stata la vittoria di Mickey Madison come Miglior attrice protagonista in Anora e la sconfitta di Demi Moore, interprete in Substance.

La serata non si è limitata alla semplice visione degli Oscar: a commentare le nomination e i vincitori, una selezione di influencer e critici cinematografici che hanno arricchito l’esperienza con analisi e opinioni in tempo reale.

Tra loro, la giornalista Barbara Tarricone, il critico Francesco Gullo (Fragullove), il team di Artesettima, gli influencer Slim Dogs, Chiara Cecilia Santamaria (Machedavvero), Daniele Giannazzo (Daninseries), Sonia Serafini e Valentina Ariete hanno animato la serata, creando una vera e propria conversazione live sul cinema e sugli Oscar.

Gli Oscar Party degli anni precedenti a Bologna

Negli anni precedenti, I Wonder aveva già effettuato degli eventi simili a Bologna in occasione della notte degli Oscar, celebrando così il successo di pellicole come "Everything Everywhere All at Once" nel 2023 e "La xona d’interesse" lo scorso anno.