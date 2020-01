Giovedì 9 gennaio 2020 a Mattino Cinque si è tornati a parlare della scomparsa avvenuta in circostanze misteriose da parte di Luigi Mario Favoloso. Durante il programma condotto da Federica Panicucci, Maurizio Sorge ha fatto una nuova segnalazione sull'ex fidanzato di Nina Moric.

Il fotografo, prima di fornire ulteriori dettagli su questa vicenda, ha precisato di non sapere con certezza il luogo in cui si trova l'ex concorrente del Grande Fratello. Tuttavia Sorge nel salotto della Panicucci, ha riferito di essere stato informato da una fonta molto vicina alla modella croata.

Le parole di Maurizio Sorge

Maurizio Sorge, ospite di Mattino Cinque, ha detto su Luigi Mario: "io spero sia solo un gioco". Poi, ha riferito dove potrebbe essere andato l'ex gieffino da quando ha fatto perdere le sue tracce: "Starebbe a casa di uno che affitta macchine. Sta lì e aspetta, non lo so, che esce il sole".

Le parole del paparazzo al momento rimangono solo delle supposizioni, in quanto non è sicuro che Favoloso sia realmente a casa di un amico. Secondo Sorge, l'ex fidanzato di Nina Moric si troverebbe nell'Hinterland milanese o napoletano e la segnalazione ricevuta, arriverebbe da una fonte attendibile.

Nel salotto di Federica Panicucci tutti gli ospiti presenti hanno sperato che il 32enne campano stia bene. Anche se il suo allontanamento potrebbe risultare volontario, ad oggi la cosa più importante è sapere che non gli sia accaduto nulla di grave. Senza dubbio questa nuova segnalazione da parte di Maurizio Sorge verrà messa al vaglio degli inquirenti che da quando è stata avanzata la denuncia di scomparsa hanno iniziato delle ricerche approfondite.

Luigi Favoloso avvistato a Milano

Al momento non è chiaro se Luigi Favoloso si sia allontanato di sua spontanea volontà ed i motivi che lo hanno portato a sparire dalla circolazione. Secondo Nina Moric, il suo ex fidanzato avrebbe effettuato un gesto così esclatante per attirare l'attenzione di amici e parenti.

Intanto, poco dopo i primi appelli sulla scomparsa dell'ex gieffino a Pomeriggio Cinque, sono arrivate le prime segnalazioni.

Un telespettatore ha raccontato di aver visto il 31enne su un treno il 29 dicembre, che collega Napoli a Milano. Per testimoniare la veridicità dell'avvistamento, la ragazza avrebbe inviato una foto alla redazione di Canale 5: Luigi al momento indossava un giacchetto metallizzato e un capello. Inoltre, l'ex gieffino sarebbe sceso in una zona periferica di Milano, Rogoredo.

In un altra segnalazione, l'ex fidanzato della modella croata sarebbe stato visto in zona Milano Brera. Queste parole non andrebbero che a confermare quanto riportato da Maurizio Sorge.