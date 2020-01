L'8 gennaio 2020 Pomeriggio Cinque è tornato ad occuparsi della scomparsa di Luigi Favoloso. Barbara d'Urso ha chiamato in studio Veronica Satti, una delle migliori amiche del 32enne campano dopo l'esperienza al Grande Fratello nel 2018. Mentre in collegamento c'era la signora Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi.

Prima di svelare alcuni retroscena importanti sulla sparizione dell'ex fidanzato di Nina Moric, la figlia di Bobby Solo ha fatto una breve ricostruzione dei comportamenti tenuti dal giovane.

Veronica Satti ha rivelato alla conduttrice Mediaset di essere stata contattata da Luigi i primi di novembre. Il giovane aveva raccontato all'ex coinquilina di aver avuto un forte litigio con Nina Moric. Poi, il 32enne avrebbe lasciato intendere di avere dei problemi economici. A quel punto la Satti gli avrebbe chiesto di raggiungerla, ma quest'ultimo avrebbe rifiutato.

In un secondo messaggio, Luigi Favoloso avrebbe cercato di tranquillizzare l'ex gieffina. Ma non è finita qui, perché l'ospite di Pomeriggio Cinque ha raccontato un altro episodio relativo ad un comportamento 'strano' tenuto da Luigi Favoloso.

La donna ha riferito che mentre si trovava negli Stati Uniti per passare il Natale, ha ricevuto un messaggio particolare da parte dell'ex della Moric: "Ricordati che ti voglio bene". Dopo queste parole la giovane non avrebbe avuto più notizie del suo amico, ma solo il messaggio di Loredana Fiorentino in cui veniva informata della sparizione del 32enne.

Veronica Satti: 'Luigi legge i messaggi, ma non risponde'

La figlia di Bobby Solo, dopo aver raccontato alcuni comportamenti di Luigi Favoloso prima della sparizione, ha provato ad avanzare delle ipotesi. Veronica ha detto a Barbara d'Urso: "Cerco di contattare Luigi e ieri mi esce che ha cambiato sim". La Satti ha aggiunto: "Lui legge i messaggi, ma non risponde". Infine, l'ex gieffina ha riferito che quando ha provato a chiamare Favoloso il telefono squillava a vuoto.

Sulla base di questi indizi, la giovane ha cercato di trarre delle conclusioni: "So che ha una scheda libanese, perché lui fa molti viaggi in Libano". A quel punto la mamma di Luigi Favoloso è rimasta spiazzata, poiché ha ammesso di non essere a conoscenza di una seconda scheda in possesso del figlio.

L'appello via social di Alex Fiumara

Tra i primi a lanciare un appello via social per la scomparsa del 32enne campano è stato Alex Fiumara. Il paparazzo, che è molto amico dell'ex gieffino, ha scritto su Instagram: "Da circa dieci giorni è scomparso da casa Luigi Favoloso, ex di Nina Moric".

Fiumara nel suo messaggio ha riferito che l'ex gieffino si è allontanato senza documenti, auto ed effetti personali. Infine, dopo aver invitato tutti i suoi follower alla massima collaborazione ha chiesto di essere informato qualora Luigi Favoloso venisse avvistato.