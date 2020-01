Si è appena conclusa un'attesissima registrazione di Uomini e donne: nel primo pomeriggio di giovedì 9 gennaio, Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata del Trono Classico, quella che sarebbe dovuta essere incentrata sulla scelta di Giulio Raselli. Le anticipazioni che riportano vari blog come "News UeD", informano i telespettatori che né il tronista né le sue due corteggiatrici erano presenti in studio, segno che il finale del percorso del ragazzo dovrebbe avvenire in un altro luogo, forse in villa.

Colpo di scena a Uomini e Donne: Giulio non sceglie

La lunga attesa del pubblico di Uomini e Donne si protrae; oggi, dopo circa due settimane di pausa, è stata registrata la puntata del Trono Classico che sarebbe dovuta essere interamente dedicata alla scelta di Giulio Raselli. Le prime anticipazioni che hanno riportato i blog fanno sapere che nessuno dei protagonisti di questo percorso era presente in studio. Stando a quello che si legge in rete in questi minuti, né il tronista né le sue corteggiatrici hanno preso parte alla registrazione di giovedì 9 gennaio.

Questa notizia ha lasciato tutti fan del dating-show senza parole; il fatto che il ragazzo, Giovanna Abate e Giulia D'Urso non siano neppure stati nominati da Maria De Filippi davanti alle telecamere, lascia presagire ad un finale diverso rispetto al solito.

Chi si aspettava che Giulio scegliesse nel modo classico, ovvero con le due sedie rosse a centro studio e la cascata di petali rossi in seguito ad un eventuale "sì", rimarrà deluso: sembra che la redazione abbia deciso di mischiare le carte in tavola, consentendo a Raselli di prendere una decisione definitiva in una location diversa dagli Elios.

Daniele Dal Moro nuovo tronista

La mancata scelta di Giulio in studio (si ipotizza che il ragazzo possa fidanzarsi con Giovanna o con Giulia in una villa per evitare la diffusione di spoiler su questo attesissimo momento), non è l'unico colpo di scena al quale ha assistito il pubblico oggi.

Le anticipazioni che stanno impazzando in rete informano dell'arrivo di un nuovo protagonista nel Trono Classico: lui è Daniele Dal Moro, concorrente e finalista dell'ultima edizione Nip del Grande Fratello.

Il veronese è stato presentato su Witty Tv con un video nel quale parla della sua famiglia, delle caratteristiche che deve avere la sua donna ideale e del rapporto particolare che ha con il padre. L'imprenditore ha preso il posto di Raselli a partire da oggi, 9 gennaio, il quale pare non sia stato neppure nominato né dalla conduttrice né dagli opinionisti nel corso della puntata che tutti pensavano sarebbe stata dedicata alla sua scelta finale.