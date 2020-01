Sono ore di apprensione a Torre del Greco, dopo la denuncia della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Nella mattinata di oggi, la mamma del 31enne campano e Nina Moric si sono rese protagoniste di un botta e risposta a distanza. Tutto è cominciato con un post pubblicato dalla modella croata, dopo avere appreso della scomparsa del suo ex fidanzato. A quanto pare le parole pronunciate dalla Moric sarebbero state mal digerite dalla signora Loredana FIorentino.

Il primo a lanciare un appello via social sarebbe stato Alex Fiumara, nonché amico di Luigi Favoloso.

Il paparazzo avrebbe invitato tutti i suoi follower a condividere il messaggio, poiché parenti e amici sono in ansia da circa dieci giorni. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il 31enne si sarebbe allontanato dalla sua abitazione senza documenti, senza auto e senza effetti personali. La cosa che metterebbe in ansia i suoi parenti sarebbe il fatto che prima di Natale Luigi e Nina Moric avrebbero avuto uno scontro piuttosto acceso.

La madre di Favoloso contro la Moric: 'Non mi interessa cosa pensa Nina'

Questa mattina Nina Moric avrebbe lanciato un'accusa piuttosto dura nei confronti del suo ex fidanzato: "Volevo ricordarvi che l'amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene." La modella croata poi ha concluso il suo messaggio con un vero e proprio affondo: "Per me questo è egoismo".

Di fronte alle accuse sollevate dalla Moric, la madre dell'ex gieffino è letteralmente sbottata. La signora Loredana Fiorentino questa mattina è intervenuta a Storie Italiane. Nel programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, la donna ha commentato in modo negativo il post della modella croata: "Ho paura che sia successo qualcosa, Non mi interessa quello che pensa Nina".

La signora Loredana ha confessato che qualora fosse vera l'ipotesi della Moric, suo figlio non avrebbe avuto alcun problema a dirle la verità.

Infine, prima di concludere il suo intervento, la donna ha lanciato un nuovo appello rivolto a suo figlio con l'intento di farlo ritornare a casa.

L'appello degli amici per ritrovare Luigi Favoloso

In seguito alla notizia della scomparsa di Luigi Favoloso, molti amici del giovane hanno utilizzato i social per fare un appello. Tra i numerosi appelli sono arrivati anche quelli degli ex concorrenti del Grande Fratello, che hanno condiviso l'esperienza nel reality-show proprio con il 31enne.

Alberto Mezzetti ha sperato di riabbracciare presto il suo ex coinquilino e si è messo a disposizione della famiglia. Angelo Sanzio si è augurato che la vicenda venga risolta al più presto nel migliore dei modi. Veronica Satti invece, ha invitato tutti a contattare la polizia se si hanno notizia di Luigi Favoloso.