Luig Favoloso continua a essere sulla bocca di tutti. Dopo la misteriosa sparizione, si è diffusa una grande preoccupazione generale tra la madre affranta, Pomeriggio 5, Chi l'ha visto e le forze dell'ordine che continuano a indagare per ottenere altri indizi. L'ultima segnalazione arriva proprio dal profilo Instagram di Favoloso che ha pubblicato un filmato, ritraente l'architettura di Erevan, capitale dell'Armenia. L'indiscrezione è stata confermata anche da Barbara D'Urso che oggi, a Pomeriggio 5, ha dichiarato che la bandiera immortalata nel video di Favoloso ha i colori molto simili a quelli dell'Armenia.

Gossip, Luigi Favoloso pubblica una IG Stories in Armenia

Luigi Favoloso si trova a Erevan, nel Caucaso e lo ha dichiarato in una serie di Instagram Stories, pubblicate e poi rimosse dal suo profilo. Proprio poche ore fa, l'ex fidanzato di Nina Moric ha lanciato una provocazione ai giornalisti, dicendo nelle sue clip: "Comunque, visto che nemmeno se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico: questa è Erevan, la capitale dell'Armenia. Ve la faccio vedere soltanto perché stanotte sarò già in un'altra nazione".

Poi, l'ex gieffino ci ha tenuto a smentire i Gossip diffusi nelle ultime ore sul suo conto. Le ultime indiscrezioni, infatti, lo volevano in Svizzera, poi in Germania e, ancora, ad un passo dagli studi di 'Live - Non è la d'Urso', nel quale si ipotizzava che fosse l'ospite principale della puntata di domenica 26 gennaio, in onda in prima serata su Canale 5. Poi Favoloso ha aggiunto: "Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta".

Molti pensano che il ragazzo si sia allontanato per creare "un caso" in modo volontario e per ricevere visibilità mediatica. Inoltre, secondo la Moric, la madre Loredana Fiorentino sarebbe una sua complice. Sarà davvero così? Chissà, per ora ci sono ancora molti dubbi su questa vicenda.

Nina Moric, l'appello a Luigi Favoloso: 'Torna'

Nina Moric ha le idee ben chiare ed ha dichiarato in accesa lite con la madre di Luigi Favoloso a 'Live - Non è la d'Urso' di essere fuggito volontariamente per una questione molto grave.

L'allontanamento sarebbe stato architettato dopo una presunta violenza fisica nei confronti della stessa Moric e del figlio Carlos Maria Corona. Alcuni ipotizzano che più che della legge, si sia dato alla fuga per paura di Fabrizio Corona (padre di Carlos). Come se non bastasse, l'ex modella croata ha lanciato un appello al suo ex compagno in diretta televisiva da Barbara D'Urso: "Non avere paura, torna e prenditi le tue responsabilità. Non devi avere paura di Fabrizio, devi avere paura della legge".