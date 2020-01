Un posto al sole è pronto per un'altra settimana all'insegna delle emozioni per gli abitanti di Palazzo Palladini. Nel corso della prima settimana di febbraio, Filippo e Leonardo vorranno conquistare il cuore di Serena, mentre Andrea e Arianna ritroveranno la passione. Per Marina e Fabrizio sarà sempre più difficile lavorare insieme, mentre il problema di Bianca sembrerà essere superato. Infine, Renato e Ornella cercheranno di aiutare Giulia, caduta nella trappola di Marcello, ma la donna non ascolterà i loro consigli con facilità.

Spoiler Un Posto al sole dal 3 al 7 febbraio: Leonardo e Filippo si contendono il cuore di Serena

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 febbraio raccontano che tra Filippo e Serena la storia sembrerà essere giunta a un punto di non ritorno. Il giovane Ferri non si rassegnerà alla fine del suo matrimonio e Roberto, percependo il malessere del figlio, deciderà di aiutarlo andando a parlare con Serena. La Cirillo, nel frattempo, vivrà un momento di leggerezza in compagnia di Leonardo, al bed and breakfast.

Il giovane non vorrà farsi da parte e per Filippo sarà ancora più complicato riconquistare sua moglie.

Intanto la maestra Gagliardi dovrà decidere come comportarsi dopo l'aggressione contro Franco e la diffusione del video on line. L'insegnante mostrerà un lato dolce del suo carattere che sorprenderà i genitori di Bianca: la bambina sembrerà aver ritrovato la sua serenità nell'ambiente scolastico.

Trame Un Posto al Sole fino al 7 febbraio: Giulia manipolata da Marcello

Le trame settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 febbraio rivelano che per Giulia il periodo di confusione non finirà. La Poggi sarà sempre più manipolata dall'abile Marcello e Ornella noterà il pericolo che corre la sua amica. Insieme a Renato, la dottoressa proverà a mettere in guardia Giulia, ma quest'ultima sembrerà sempre più decisa a dare il suo aiuto economico a Marcello.

Nel frattempo per Andrea e Arianna ci sarà una notte di passione e i due sembreranno essersi ritrovati come un tempo, ma ben preso dovranno affrontare un importante confronto. Come deciderà di comportarsi la coppia nei confronti della possibilità dell'adozione?

Intanto Marina sarà sempre più in difficoltà sul lavoro a causa della presenza di Fabrizio. Dopo aver scoperto che l'uomo è l'autore dell'omicidio di cui era stato accusato Arturo, la Giordano proverà a tenere le distanze ma non sarà facile. Inoltre, alla conferenza stampa di presentazione di Fabrizio, Marina sarà messa in profonda crisi dalle domande di uno dei giornalisti.

Un posto al sole è la soap italiana più longeva e va in onda tutte le sere, a partire dalle 20:45 su Rai 3.