Martedì 28 gennaio in prima serata su Canale 5, andranno in onda altri tre episodi della seconda stagione di New Amsterdam. La Serie TV americana vede protagonista il dottor Max Goodwin che, nel prossimo appuntamento, si troverà di fronte ad una difficile decisione, ovvero quella di mettere da parte i suoi rimorsi per la defunta moglie Giorgia. Tra le altre cose, Goodwin scoprirà che il tumore di cui soffre è regredito.

Max furioso con il dottor Clint

Nel primo dei tre episodi del medical drama americano, Sharpe curerà una donna scoprendo un errore nella sua cartella clinica.

Helen quindi, con l'aiuto di Max, indagherà sulla vicenda, scoprendo che uno dei medici responsabili dell'accuduto è Clint, lo stesso che operò Giorgia. Max sarà furioso e si precipiterà dall'uomo, salvo poi scoprire che il responsabile dell'errore è Fulton. Mentre la paziente vorrà denunciare l'ospedale, Max perderà la fiducia in Fulton. Anche Bloom non se la passerà bene e avrà il timore di ricadere nuovamente nella dipendenza da farmaci.

Goodwin inizia ad elaborare il lutto per la morte di Giorgia

Le anticipazioni del medical drama americano, relative a quanto in onda il 28 gennaio, svelano che al New Amsterdam arriverà una donna incinta. Il feto sarà sarà privo di vita e il caso porterà Max a ripensare a quanto successo il giorno in cui nacque la piccola Luna. Goodwin infatti, si ritroverà ad aiutare la donna a dire addio alla figlia e questo farà sì che il medico inizi finalmente ad elaborare il lutto per la perdita della moglie.

Finalmente Max capirà che deve andare avanti, soprattutto per il bene della figlia Luna.

Una paziente oncologica finisce in overdose

Una paziente oncologica di Sharpe cercherà di combattere il dolore con la droga, ma finirà in overdose. Per tale motivo Helen verrà arrestata. Bloom invece, dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento, ma la madre non si presenterà in ospedale. Accanto a lei ci sarà invece Reynolds.

Le anticipazioni svelano inoltre che Max riuscirà finalmente a dire addio a Giorgia, mentre Reynolds lascerà la fidanzata. Per Goodwiin arriveranno buone notizie, dato che Valentina gli comunicherà che il tumore è in regressione. Nel terzo episodio inoltre, alcuni medici del New Amsterdam si occuperanno di alcune detenute del carcere di Rikers Island, sottoponendole a dei controlli di routine. Le donne però, avranno un piano ben preciso e vorranno impossessarsi delle armi della sicurezza.