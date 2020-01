Il processo a Belen Rodriguez e Stefano De Martino per una presunta aggressione a due paparazzi nel 2012, assume nuove "sfumature". Nei giorni scorsi, infatti, la showgirl e il marito sono stati accusati di rapina aggravata e lesioni dalla Procura di Latina. I coniugi, che pare si fossero accordati con la parte lesa per risolvere pacificamente il contenzioso, ora rischiano un rinvio a giudizio con un nuovo capo d'imputazione: stando a questi rumors, presto dovrebbe cominciare un altro iter processuale su questa vicenda risalente a molti anni fa.

Belen Rodriguez nei 'guai': nuova accusa dalla Procura

Le "beghe" giudiziarie di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, continuano: a novembre scorso è iniziato un processo a carico dei coniugi, accusati di aver aggredito due paparazzi nell'estate del 2012. Quello che è successo qualche giorno fa in aula a Latina, però, forse non se l'aspettava nessuno: la showgirl e il presentatore hanno subito un rinvio a giudizio perché la Procura li ha accusati di rapina aggravata e lesioni.

Durante i dibattimenti, ai quali la coppia non ha mai preso parte se non tramite i rispettivi legali, sono venuti fuori dei risvolti inediti che hanno spinto la Corte ad intraprendere un altro iter processuale a loro carico.

Sebbene i genitori di Santiago si diceva fossero pronti ad accordarsi con i loro "accusatori" per un risarcimento, ora tutte le carte sono passate in mano al Tribunale.

Le cose dovessero stare davvero così, vorrebbe dire che l'argentina e il napoletano dovranno iniziare un nuovo processo e giustificare l'aggressione che si dice abbiano fatto a due fotografi che li hanno immortalati in vacanza ben 8 anni fa.

La prima estate da innamorati di Belen Rodriguez e De Martino

L'episodio che è al centro di questo processo, risale all'estate 2012 quando, Belen Rodriguez e Stefano De Martino ebbero qualcosa da obiettare a due fotografi che li stavano immortalando al largo di Ponza.

La coppia, che si era formata pochi mesi prima con grande clamore mediatico (lui tradì la fidanzata Emma Marrone con la showgirl mentre tutti e tre facevano parte del cast del serale di Amici), si stava godendo qualche giorno di relax in barca e, stando a varie ricostruzioni, si sarebbe accorta della presenza dei paparazzi.

Questi ultimi avrebbero scattato delle foto piuttosto private all'argentina, tanto che il ballerino e l'allora fidanzato di Cecilia li raggiunsero per strappargli con poco garbo le fotocamere (che sarebbero tornare in loro possesso alcuni minuti dopo con molto materiale cancellato dai diretti interessati).

Tra i fotografi e Stefano ci sarebbe stata anche una colluttazione, la stessa della quale si sta disquisendo in aula in questi mesi.

Weekend a Parigi per Belen Rodriguez e famiglia

Incuranti di quello che sta succedendo a Latina, in questi giorni Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono volati in Francia per un fine settimana divertente.

La coppia, infatti, ha portato il figlio Santiago a Disneyland Paris e si è barcamenata tra attrazioni, spettacoli dal vivo e foto artistiche con i personaggi dei cartoni più amati.

Il ritorno di fiamma che c'è stato tra l'argentina e il napoletano la scorsa primavera, va consolidandosi ogni giorno di più: da quando sono tornati insieme, infatti, i conduttori non si sono mai separati né per una vacanza né per qualche progetto di lavoro.

Ancora nessuna novità, infine, sulla chiacchierata seconda dolce attesa della soubrette: sono mesi che le riviste di Gossip ipotizzano l'arrivo di un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago ma, almeno per il momento, il bambino dovrà accontentarsi dell'amore dei genitori.