Martedì 21 gennaio a partire dalle ore 21:25 circa su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento della Serie TV 'New Amsterdam', giunta alla seconda stagione e che vede protagonista il dottor Max Goodwin (Ryan Eggold).

I telespettatori potranno quindi seguire altri tre episodi della serie, intitolati rispettivamente 'Il denominatore', 'La linea di Karman' e 'La mano destra di Dio' e dove i fan del medical drama americano potranno constatare come Max stia affrontando il lutto per la perdita della moglie Giorgia e che tanto sta preoccupando i suoi colleghi di lavoro.

Primo episodio del 21 gennaio: 'Il denominatore'

Nel primo dei tre episodi in onda il prossimo 21 gennaio, Max verrà invitato a giocare una partita di basket. Proprio in questo frangente, uno dei giocatori avrà un malore e Goodwin non solo lo soccorrerà prontamente, ma lo farà trasportare al New Amsterdam.

L'uomo avrà seri problemi cardiaci e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Max, a seguito di quanto avvenuto, deciderà di interessarsi al problema manifestato dagli afroamericani, i quali sembrano non fidarsi dei medici.

Helen intanto, scoprirà qualcosa sulla dottoressa Castro.

New Amsterdam 2: 'La linea di Karman' e la maternità surrogata

Nel secondo episodio intitolato 'La linea di Karman' i telespettatori vedranno invece, come Max e la dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman), tenteranno di abbattere il muro di gomma della burocrazia, in modo da convincere l'assicurazione di una paziente a coprire le spese per la maternità surrogata.

Bloom invece, sospetterà di due genitori che hanno portato il figlio in ospedale: il bambino infatti, è stato strangolato da due mani.

Anticipazioni New Amsterdam: Max continua a 'parlare' con Giorgia

Nel terzo episodio 'La mano destra di Dio' invece, l'incidente di un pulmino porterà tantissimi feriti in ospedale, tanto che il New Amsterdam si trasformerà in un vero e proprio inferno. I feriti saranno tutte donne afroamericane e i medici constateranno in loro patologie molte gravi.

sarà la dottoressa Bloom a volerci vedere chiaro, chiedendo aiuto a Max.

Intanto la Sharpe vorrà essere di aiuto a Max e manderà una squadra di pulizie a casa sua, anche se l'amico non farà entrare nessuno nell'appartamento. Si scoprirà quindi che Goodwin avrà conservato il tappeto su cui è stata male Giorgia e che continuerà a 'parlare' con lei.

Per scoprire ulteriori dettagli, non resta che seguire il nuovo appuntamento di 'New Amsterdam 2' che andrà in onda in prima serata domani 21 gennaio su Canale 5.

Per rivedere le puntate già trasmesse basta invece collegarsi al sito Mediaset play.