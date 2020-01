Martedì 28 gennaio alle 21:25 Canale 5 trasmetterà l'ultimo appuntamento con la prima metà di stagione di New Amsterdam 2, il medical drama targato NBC tratto dal romanzo di Eric Manheimer 'Twelve Patients: Life and death at Bellevue Hospital'.

Andranno in onda il settimo, l'ottavo e il nono episodio della serie già trasmessi negli Stati Uniti dal 24 settembre al 19 novembre. Gli spoiler rivelano che la dottoressa Sharpe finirà nei guai con la legge a causa di una sua paziente mentre la dottoressa Bloom dovrà affrontare un secondo intervento con il sostegno del dottor Reynolds.

Dopo l'appuntamento del 28 gennaio la programmazione italiana di New Amsterdam 2 andrà in pausa e riprenderà prossimamente con i restanti episodi della seconda stagione.

Settimo e ottavo episodio di New Amsterdam 2: gli spoiler

Nel settimo episodio, dal titolo 'Bravi soldati', il dottor Kapoor (Anupam Kher) aiuterà un paziente ad inserirsi nel gruppo di veterani affetti da sindrome da stress post-traumatico gestito da Iggy Frome (Tyler Labine) mentre il dottor Reynolds (Jocko Sims) si occuperà di una giovane paziente malata di leucemia il cui padre, da sempre assente nella sua vita, accetterà di donarle il midollo osseo e subito dopo la abbandonerà nuovamente.

Nel frattempo Helen Sharpe (Freema Agyeman) scoprirà che la paziente Elizabeth anni prima è stata vittima dell'errore di un chirurgo e, indagando con Max (Ryan Eggold), arriverà a Fulton che rivelerà loro la verità. Secondo gli spoiler rilasciati in rete il fatto causerà problemi a Goodwin e all'amministrazione dell'ospedale. Lauren (Janet Montgomery), intanto, dovrà prendere degli antidolorifici e cercherà di farsi aiutare per non ricadere nella dipendenza da farmaci.

Nell'ottavo episodio, 'Segui il tuo cuore', una paziente oncologica di Helen fuggirà dall'ospedale e assumerà dell'eroina per alleviare la sua sofferenza. Ciò causerà alla Sharpe dei guai con la legge. Intanto Max si prenderà cura di una donna incinta che porta in grembo una bambina morta. La donna dovrà partorire e dire addio alla figlia. Ciò porterà anche Max a "salutare" definitivamente il fantasma di Georgia per continuare a vivere la sua vita e dedicarsi a Luna.

Nel frattempo Lauren subirà il secondo intervento chirurgico e Reynolds le starà accanto.

Spoiler del nono episodio di New Amsterdam: poi stop alla programmazione italiana

Sempre martedì 28 gennaio su Canale 5 andrà in onda pure il nono episodio di New Amsterdam 2 che con questo appuntamento si congederà momentaneamente dal pubblico italiano in attesa della seconda parte della stagione. I restanti episodi potrebbero arrivare sullo schermo di Canale 5 probabilmente in primavera inoltrata, come è avvenuto lo scorso anno.

Nel terzo e ultimo episodio della serata, 'L'isola', gli spoiler rivelano che Max, Sharpe e Iggy si recheranno nel penitenziario di Rikers Island per visitare le detenute che non ricevono un'adeguata assistenza. Mentre ci saranno dei cambiamenti nella vita privata di Reynolds, Max verrà sottoposto ad una visita, nella quale scoprirà di essere in remissione e quindi potrà considerarsi guarito.