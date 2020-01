Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Reality Show Grande Fratello Vip, che ha riaperto i battenti con la sua quarta edizione. Gli spoiler anticipano che Barbara Alberti, dopo il suo abbandono temporaneo per un’indisposizione ritornerà nella casa più spiata d’Italia, ma non è da escludere la possibilità che possa essere la sua ultima entrata. Inoltre Licia Nunez avrà modo di ricevere le dovute spiegazioni dall’ex fidanzata Barbara Eboli, che ha annunciato la rottura della loro storia attraverso Instagram.

GF Vip, spoiler: Licia Nunez incontra l’ex fidanzata

Questa sera lunedì 27 gennaio, sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmesso il settimo appuntamento del programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. L’attenzione del pubblico sarà sicuramente concentrata su una concorrente che ha trascorso una pessima settimana nella casa di Cinecittà. Si tratta di Licia Nunez che, nella scorsa puntata, ha avuto modo di apprendere di essere stata lasciata dalla fidanzata con un messaggio pubblicato sui social.

La famosa attrice, in questi giorni, non ha fatto altro che chiedersi per quale motivo la sua ormai ex compagna Barbara Eboli abbia scelto di mettere la parola fine alla loro relazione. Le anticipazioni rivelano che, durante la diretta di oggi, quest’ultima farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per avere il tanto atteso confronto con Licia.

Barbara Alberti potrebbe decidere di lasciare il gioco

Sempre riguardo a ciò che i telespettatori avranno modo di vedere a partire dalle ore 21:25 circa, è possibile apprendere dalle anticipazioni che la concorrente Barbara Alberti, dopo essersi sottoposta ad alcuni accertamenti medici, si ricongiungerà con gli altri compagni d’avventura. Al momento, però, non è stato ancora reso noto da alcun comunicato se la giornalista 76enne manifesterà nuovamente l’intenzione di voler concludere questa esperienza televisiva.

Ciò che è certo è l’annullamento del televoto settimanale che vedeva in sfida proprio Barbara Alberti, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. Inoltre, tre personaggi maschili avranno il compito di conquistare alcune inquiline. A quanto pare uno dei superboy potrebbe diventare un nuovo concorrente del reality a tutti gli effetti se riuscirà a soddisfare la richiesta della trasmissione. Valeria Marini, invece, a pochi giorni dall’acceso confronto con Rita Rusic, varcherà la porta rossa della casa del GF Vip per la seconda volta. La nota showgirl vorrà togliersi alcuni sassolini dalla scarpa con Antonella Elia e Antonio Zequila, per non aver gradito alcuni commenti non piacevoli fatti dai diretti interessati nei suoi confronti.

Inoltre quest’ultimo, durante la scorsa puntata, ha lasciato intendere di aver avuto un flirt con la primadonna del Bagaglino. Infine come accade di consueto, dopo le nomination si scoprirà quali concorrenti si troveranno a rischio eliminazione la prossima settimana.