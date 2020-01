Prosegue l'appuntamento con le notizie su New Amsterdam, la serie tv americana arrivata alla sua seconda stagione in Italia. Gli spoiler della seconda puntata in programma il 21 gennaio 2020 su Canale 5 rivelano che Max Goodwin e Helen Sharpe si prodigheranno per salvare la vita di un gruppo di donne, coinvolte in un incidente a bordo di un pulmino.

New Amsterdam, puntata 21 gennaio: Max soccorre un atleta

Le anticipazioni di New Amsterdam, incentrate sulla seconda puntata in programma martedì 21 gennaio 2020 su Canale 5, annunciano molti colpi di scena.

Nel primo episodio, intitolato "Il Denominatore", Iggy e Kappor scopriranno che un paziente del loro ospedale potrebbe avere una pericolosa intossicazione da piombo. Per questo motivo, i due dottori faranno delle indagini accurate, fino a coinvolgere la città. Intanto, il protagonista Max presterà soccorso ad un atleta, protagonista di una partita di basket tra un gruppo di afroamericani. Il giovane, a questo punto, sarà trasportato nel presidio ospedaliero, dove tutti gli sforzi di Goodwin per aiutarlo finiranno per metterlo nei guai.

New Amsterdam: Helen e Goodwin alle prese con la burocrazia ospedaliera

Ma i colpi di scena non finiranno qui, in quanto le trame di New Amsterdam, incentrate sul secondo episodio della serata denominato "La linea di Karman", rivelano che la dottoressa Sharpe si troverà ad occuparsi di un caso che la coinvolgerà emotivamente. A tal proposito, Helen e Goodwin dovranno fare in modo che il paziente riceva le cure più adeguate a dispetto della burocrazia ospedaliera. Il padre della piccola Luna e la collega, infatti, cercheranno di convincere la direzione dell'ospedale più antico degli Stati Uniti a coprire l'assicurazione di una paziente alle prese con la maternità surrogata. Intanto, Iggy e Bloom saranno messi di fronte ad una scelta difficile.

New Amsterdam: la dottoressa Sharpe e Kopper riappacificano due sorelle

Infine, nel terzo episodio intitolato "La mano destra di Dio", vedremo il pronto soccorso dell'ospedale americano entrare in fibrillazione, quando accadrà un bruttissimo incidente stradale. Nel dettaglio, un pulmino sarà coinvolto in un drammatico fuoristrada, mentre le ambulanze si precipiteranno a soccorrere i feriti. A tal proposito, tanti di loro verseranno in condizioni disperate, come una donna appartenente ad una comitiva che farà preoccupare moltissimo Max per le sue condizioni di salute. Nel frattempo, la dottoressa Sharpe e Kopper aiuteranno due sorelle a riappacificarsi dopo aver tentato la fuga. In attesa di vedere la seconda puntata in tv, si ricorda che questa Serie TV potrà essere rivista in streaming o in versione on-demand sul sito "Mediaset Play".