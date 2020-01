Dopo tanti tanti rinvii ed infinite polemiche, Canale 5 ha finalmente comunicato la data ufficiale della messa in onda della seconda stagione di New Amsterdam. La rete ammiraglia Mediaset trasmetterà i primi due episodi del Medical-Drama ideato da David Schulner, martedì 14 gennaio a partire dalle ore 21:30. Un appuntamento a lungo atteso dai telespettatori italiani che dal lontano 2 giugno 2019 aspettano di scoprire il destino dei quattro personaggi coinvolti nel disastroso incidente avvenuto nella 1x22.

Nel corso del finale della prima stagione, infatti, Max e Georgia Goodwin sono stati coinvolti in un grave incidente che ha messo in serio pericolo la loro incolumità. Insieme alla coppia, anche le dottoresse Helen Sharpe e Lauren Bloom il cui destino rimane, ad oggi, una grossa incognita che verrà fugata proprio durante la season premiere di New Amsterdam 2.

Nella premiere di New Amsterdam 2 un personaggio perderà la vita

Se i consueti spoiler hanno già confermato la presenza di Ryan Eggold nel ruolo di Max Goodwin, escludendo così la morte del protagonista, il destino delle altre tre donne coinvolte nell'incidente rimane ancora avvolto nel mistero.

Come se non bastasse, lo showrunner della serie ha già confermato che una delle protagoniste perderà la vita.

A circa due settimane dalla messa in onda di New Amsterdam 2 su Canale 5, la trama del primo episodio in onda anticipa che Max farà immediatamente i conti con le conseguenze di quanto avvenuto nel finale di stagione. La 2x01, intitolata "Your Torun" sarà inoltre caratterizzata da un salto temporale di ben tre mesi. Sarà, infatti, solo grazie all'ausilio di numerosi flashback che i telespettatori comprenderanno quanto accaduto alle tre donne una volta arrivate in ospedale. Max Goodwin, nel frattempo, dedicherà tutte le sue energie alla gestione del New Amsterdam General Hospital e alla sua primogenita Luna. Le sorti e l'identità del personaggio che invece abbandonerà la serie verranno svelate solo a fine episodio.

Max Goodwin conosce la sua nuova oncologa: Valentina Castro

Il secondo episodio di New Amsterdam in onda su Canale 5 il 14 gennaio si intitolerà “The big Picture” e si concentrerà sulla vita lavorativa e personale del dottor Max Goodwin. L'uomo, sopraffatto dalle responsabilità, deciderà di indire un censimento nel suo ospedale con l'obiettivo di conoscere meglio i suoi collaboratori. Inoltre nel corso della 2x02 farà il suo debutto l'attrice Ana Villafañe nel ruolo di Valentina Castro, ossia la nuova oncologa del protagonista. La dottoressa sostituirà, di fatto, Helen Sharpe e inizierà un nuovo trattamento che coinvolgerà non solo Max ma anche tutti gli altri pazienti del New Amsterdam General Hospital.