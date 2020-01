Domani 15 gennaio 2020 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Le anticipazioni ufficiali di Witty Tv pubblicate sul sito poco fa, svelano che Armando sarà al centro dello studio per rispondere alle varie segnalazioni arrivate sul suo conto. Maria De Filippi dunque, farà chiarezza sulla questione, chiedendo spiegazioni al diretto interessato.

Spazio anche alla sfilata femminile, che avrà come tema la sensualità. Le dame dovranno pensare a come vestirsi per guadagnare i voti del parterre dei cavalieri.

Non sarà un'impresa facile.

Uomini e Donne over: Gemma delusa da Marcello

Oggi 14 gennaio su Canale 5 è stata mandata in onda un nuova puntata di Uomini e Donne. Gemma ha appreso, suo malgrado, che Marcello ha lasciato il numero anche ad Antonella e Anna Tedesco. La Galgani, memore della delusione appena ricevuta da Juan Luis, ha voluto subito indagare le reali intenzioni del cavaliere. Anna però le ha assicurato che Marcello le ha detto di essere interessato anche a lei.

Successivamente, Mattia si è seduto al centro dello studio.

Barbara De Santi ha scoperto così che il cavaliere ha sentito anche Anna, rimanendone delusa. Gianni, dopo aver sentito le parole della Tedesco, non più interessata a continuare la conoscenza con Mattia, le ha riservato una frecciatina piuttosto pungente: "Tu sei single perché non sei sincera". Inoltre, Armando ha avuto un diverbio con Roberta, in quanto la dama pensa che tra lui e Veronica non ci sia solo amicizia ma che siano in realtà fidanzati. Dove sta la verità? L'Incarnato ha comunque respinto al mittente tutte le accuse.

Anticipazioni Uomini e Donne del 15 gennaio: Armando alle prese con la segnalazione

Stando alle anticipazioni ufficiali di Witty Tv, nella puntata di domani andrà in scena la sfilata femminile, che vedrà le dame anche in costume da bagno: "Gemma sfilerà in bikini?" chiederà pungente Tina, scatenando le risate di Gianni.

Sulla passerella, le varie protagoniste sfileranno davanti agli occhi interessati dei cavalieri.

L'attenzione sarà tutta per Armando, dopo che Barbara, Gianni e Veronica avrebbero ricevuto delle segnalazioni che vedrebbero l'Incarnato frequentare una donna fuori dal programma. Ad introdurre la questione sarà proprio Maria De Filippi, che dirà di dover per forza affrontare il problema: "Armando, Barbara ha tirato fuori questa ragazza che continua a telefonare, Gianni anche, Veronica anche... Tu hai sempre detto che con lei non hai nulla a che fare, giusto?" Armando dovrà quindi rispondere alle varie domande e perplessità, così da dare la sua versione. Riuscirà a convincere la conduttrice e lo studio? Lo sapremo nella puntata di domani di Uomini e Donne dedicata al Trono Over.