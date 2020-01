È diventato a dir poco virale sui social il video della puntata del programma di Canale 5 Forum in cui Laura, la moglie, accusa Yuri, il marito, di tradirla con donne più anziane. A fare scalpore è stato il modo in cui lei ha accusato lui.

La storia

Laura scopre di essere tradita e chiede al giudice di Forum la separazione con richiesta di addebito, l'assegnazione della casa coniugale oltre all'affido esclusivo del figlio che porta in grembo. Ma quando Laura ha scoperto il tradimento di Yuri non solo è rimasta colpita dalla cosa, ma a sconvolgerla è il fatto che sia avvenuto con donne più grandi di lui.

Laura non è in grado di contenere l'emozione, e urla contro al marito: "Tu mi hai rovinato la vita! Ami le vecchie! Le vecchie!". Il giudice Antonioli cerca di placare gli animi e intervenire, per comprendere bene come siano andati i fatti, ma la donna incalza: "Ha un’attrazione verso le vecchie. Verso le decrepite!”. Arriva anche a raccontare di una parola chiave molto particolare, una password che ha lasciato ben pochi dubbi alla donna.

Laura è offuscata dalla rabbia e si lascia andare completamente sia nei toni che nei modi.

Ci vuole parecchio tempo prima che la donna sia in grado di spiegare esattamente che cosa è successo tra lei e il marito per dare origine alla sua furia: tutto nasce da una ricerca online. Una sera, cercando suggerimenti per farsi una cioccolata calda un po' diversa dal solito, Laura digita la parola "hot" nella barra del programma di navigazione del computer del marito e quella che scopre è una cronologia fatta di decine di risultati da siti per adulti, oltre alle tracce delle conversazioni con le "milf", donne mature. “Sono tutte vecchie, delle anziane, delle decadenti”, inveisce Laura. Ma la situazione si complica ulteriormente quando emerge che Yuri non solo ha rapporti con diverse più grandi di lui, con in più la complicità del suocero ovvero padre di lei (cosa che inevitabilmente ha acceso ulteriormente gli animi), ma anche che non ha la minima intenzione di smettere di avere questo tipo di relazioni, né sul piano virtuale né su quello reale.

Laura è rimasta totalmente sconvolta e non ha certo trattenuto la propria rabbia, arrivando persino a prendere a calci il marito. Il quale non ha certo risposto ad alcun gesto della donna, mostrando un autocontrollo decisamente opposto alla furia di lei.

Il video della collera di Laura

Durante il suo intervento contro il marito, Laura si ritrova a mimare, approfittando della scenografia della trasmissione, anche alcune delle sue azioni compiute per spiare Yuri, manifestando la sensazione di essere stata quasi una spia, nel pedinare l'uomo. Alla fine, gli intima di andarsene di casa. Con un calcio.