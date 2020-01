Il Grande Fratello Vip è quasi giunto alla sua prima settimana e già alcuni concorrenti cominciano ad accusare le difficoltà della convivenza forzata e la presenza costante delle telecamere. Antonella Elia è stata la prima a sfogarsi nella mattinata di domenica 12 gennaio ed è scoppiata in un pianto liberatorio. Accanto a lei, Barbara Alberti e Fernanda Lessa hanno cercato di tranquillizzare la soubrette.

Antonella Elia si è sfogata con Barbara Alberti che l'ha abbracciata con affetto

Antonella Elia è senza dubbio una delle protagoniste principali del Grande Fratello Vip 2020.

La 56enne ex Valletta di Mike Bongiorno ha già fatto parlare di sé per aver rivelato, tra le altre cose, i retroscena del reality Pechino Express, al quale aveva partecipato: secondo quanto raccontato agli altri inquilini, i concorrenti del famoso reality di Rai 2 avrebbero dei giorni di riposo in comodi alberghi. Il carattere turbolento della Elia è venuto fuori anche in altre occasioni: all'interno della casa ha criticato Fedez e la Ferragni e giudicato noiosi i programmi di Milly Carlucci. Sicuramente il personaggio di Antonella Elia è uno dei più ingestibili dell'edizione del Gf Vip 2020, ma anche lei ha le sue fragilità.

Il pianto di Antonella Elia: Fernanda Lessa ha cercato di tranquillizzare la soubrette

Nella mattinata di domenica 12 gennaio, Antonella Elia si è lasciata andare ad un pianto liberatorio a causa delle difficoltà che sta riscontrando all'interno del Reality Show. La prima persona che ha accolto lo sfogo di Antonella è stata la scrittrice Barbara Alberti che l'ha consolata con un abbraccio materno. La ex valletta di Corrado ha raccontato che per lei è molto difficile stare sotto i riflettori in maniera continua e vivere con degli sconosciuti. Inoltre, un altro ostacolo che la concorrente sta riscontrando è la difficoltà a dormire bene, affermando di aver scelto di dividere il letto con Licia perché è molto affettuosa. Subito dopo però ha aggiunto: "Non mi sento a mio agio, ho paura di toccarla".

Fernanda Lessa e Barbara Alberti hanno ascoltato la loro inquilina, provando a farle superare questo momento di disagio facendole sentire il loro appoggio e condividendo insieme a lei i propri timori. Anche Fernanda Lessa ha ammesso di non sentirsi sempre a proprio agio e di preferire molte volte il silenzio, elemento che adesso nella casa così affollata manca. Probabilmente presto Antonella Elia riuscirà ad andare oltre l'imbarazzo della convivenza forzata e tornare ad essere divertente come al solito. Il pubblico la considera uno dei personaggi più amati di questa edizione e in molti la vorrebbero vincitrice.