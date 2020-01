Paolo Ruffini è finito al centro di una bufera. Una tatuatrice romana di nome Vanya avrebbe infatti riferito sui social di avere avuto una relazione con il comico toscano, mentre quest'ultimo era fidanzato con Diana Del Bufalo. Prima delle festività di Natale l'ex allieva di Amici aveva annunciato la rottura con Ruffini sul proprio profilo Instagram. Nonostante Diana fosse molto delusa non aveva svelato i motivi dell'addio al conduttore. A quanto pare a fare chiarezza sull'accaduto ci avrebbe pensato una 30enne capitolina.

La giovane, attraverso alcune Instagram Stories, ha pubblicato degli scatti compromettenti in compagnia di Paolo Ruffini. La giovane avrebbe parlato anche di alcuni 'giochi perversi' che il comico toscano avrebbe proposto a lei e alle sue amiche. Ma non è finita qui, perché Vanya avrebbe anche lamentato di essere stata scartata da La Pupa e il Secchione proprio per avere avuto una liaison segreta con il conduttore.

La Pupa e il Secchione, la denuncia di Vanya: 'Avevo un precontratto'

A poche ore dal debutto de La Pupa e il Secchione una giovane romana ha lamentato di essere stata scartata dal programma senza un valido motivo.

Vanya, dopo essere uscita allo scoperto dichiarando di essere stata l'amante di Paolo Ruffini, ha esordito sui social: "Mi avevano mandato il precontratto, ma all'ultimo qualcosa è cambiato". La donna ha lanciato delle dure accuse al conduttore del programma in onda su Italia1: "Forse qualcuno aveva la coda di paglia, che raccontassi la nostra relazione".

La 30enne capitolina ha confessato di essere stata bloccata ovunque dal comico toscano in seguito ad una brutta lite. Infine, la tatuatrice ha rivelato di non avere alcun interesse a farsi pubblicità. A suo dire il motivo per la quale è sbottata non sarebbe dunque legato alla ricerca di notorietà, perché ama il suo lavoro.

La risposta di Diana Del Bufalo

Al momento il diretto interessato ha preferito restare in silenzio, dopo le ultime vicende di Gossip che lo hanno travolto.

Al contrario Diana Del Bufalo attraverso uno scatto pubblicato su Instagram sembra aver reagito con compostezza ed eleganza.

La giovane ha infatti postato uno scatto in cui la si vede in posa al mare e nella didascalia ha scritto: "Vivo, perdono e vado avanti". Vista la bufera mediatica che ha investito Paolo Ruffini, molti utenti hanno pensato che queste parole di pacata rassegnazione siano indirizzate proprio al conduttore tv.

Nel frattempo pare che Diana Del Bufalo abbia già ritrovato il sorriso al fianco di Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina. I due al momento non sarebbero ancora usciti allo scoperto, ma secondo quanto riportato dal sito Very Inutil People la coppia si frequenterebbe da circa un mese e mezzo. Inoltre, sempre stando alle indiscrezioni, Diana ed Edoardo avrebbero già effettuato le presentazioni in famiglia.