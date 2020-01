Diana Del Bufalo dopo la rottura improvvisa con Paolo Ruffini sembra avere ritrovato il sorriso. Stando alle indiscrezioni fornite da Very Inutil People, l’ex allieva di Amici avrebbe voltato pagina con un ragazzo di nome Edoardo.

Lo scorso dicembre Diana Del Bufalo aveva annunciato sui social la fine della storia con il comico toscano. La giovane aveva scritto su Instagram: “La voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”. Poi, aveva aggiunto: “Le persone non cambiano e non si cambiano”.

I motivi dell’addio non sono mai stati svelati, ma pare che Paolo Ruffini abbia sbagliato qualcosa di troppo nella vita di coppia.

In passato i due avevano già attraversato una crisi che avevano superato. Adesso, però, è arrivata la rottura definitiva.

Diana avrebbe voltato pagina con il fratello di Guendalina Tavassi

Sul portale Very Inutil People è stata divulgata una notizia di Gossip su Diana Del Bufalo. Secondo il sito, la 29enne avrebbe già archiviato la storia finita con Paolo Ruffini voltando pagina con un nuovo fidanzato.

Stando a quanto riportato dal sito, l’ex allieva di Amici avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di un ragazzo di nome Edoardo. Il giovane sarebbe il fratello di Guendalina Tavassi.

Secondo le indiscrezioni divulgate sul web, Diana e la sua nuova fiamma si frequenterebbero da circa un mese. Inoltre, avrebbero già effettuato anche le presentazioni in famiglia. I due ‘neo-fidanzati’ infatti, avrebbero passato la notte di San Silvestro insieme, in compagnia della Tavassi e del marito Umberto.

Ricordiamo che, al momento, il rumor rimane tale in quanto i due diretti interessati non sono ancora usciti allo scoperto. Diana Del Bufalo è sempre attiva sui social, ma sul suo profilo Instagram di Edoardo non c’è ancora nessuna traccia. Dunque, non resta che attendere nuovi aggiornamenti per saperne di più su questa presunta coppia.

Paolo Ruffini si scusa con la sua ex

Di recente Paolo Ruffini è stato intervistato dal settimanale Chi. Per il conduttore toscano è stato inevitabile non parlare della storia finita con Diana Del Bufalo. Ruffini per rispetto della sua ex fidanzata, non ha svelato i motivi che hanno portato alla rottura della storia. Tuttavia ha deciso di chiedere scusa a Diana: “Se ho commesso degli errori e provocato sofferenza mi scuso”. Infine, durante l’intervista, Paolo Ruffini ha detto di non essere indifferente alla sofferenza della sua ex fidanzata. In precedenza, nel corso di un’intervista a Verissimo, Ruffini aveva rivelato a Silvia Toffanin di aver amato tanto Diana Del Bufalo.