Armando Incarnato non farà più parte del parterre maschile del trono over di Uomini e donne: questo è ciò che è emerso dall'ultima registrazione del dating show dedicato ai sentimenti. Infatti, il 3 gennaio, il cavaliere sarebbe stato mascherato da Gianni Sperti: secondo l'opinionista, il napoletano avrebbe delle frequentazioni al di fuori del programma. Per tale ragione, Armando ha lasciato lo studio e durante la successiva registrazione del 4 gennaio, dedicata alle sfilate dei protagonisti, non era presente.

Sui social, il popolo del web si è scatenato: Incarnato è stato preso di mira: secondo i più l'uomo avrebbe ingannato tutti, non solo le donne della trasmissione, ma anche il pubblico a casa.

Armando preso di mira sui social

'Ti hanno scoperto? Prima o poi sarebbe dovuto succedere... La verità viene sempre a galla': questo è solo uno dei commenti che si possono leggere sotto uno degli ultimi post pubblicati da Armando sul suo profilo Instagram. È opinione comune, leggendo i messaggi lasciati dagli utenti, che Incarnato non sia stato per nulla sincero durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Nonostante le numerose frequentazioni dell'ex cavaliere con le dame del trono over, la verità di Sperti è un'altra: l'uomo avrebbe interessi sentimentali fuori dagli studi Mediaset.

L'ex cavaliere non è rimasto in silenzio e ha risposto a tono a coloro i quali non hanno lesinato parole dure e offensive nei suoi confronti. 'La verità viene sempre a galla. Ed è una', con questa frase sintetica ma che lascia trasparire una certa sicurezza, Armando ha cercato di replicare, ma non si è tirato indietro quando c'è stato bisogno di usare parole più dure. 'Scostumata e maleducata', sono stati gli appellativi dati da Incarnato a chi ha affermato che lui è stato buttato fuori dal programma che per varie puntate lo ha visto protagonista.

Incarnato fuori dal trono over

Dopo l'addio di Juan Luis, escluso dal trono over anche per via di alcune chat portate alla luce da Armando con altre donne tra cui anche sua sorella, adesso tocca al napoletano stesso lasciare Uomini e Donne.

Ora resta da capire se Incarnato si arrenderà così velocemente o se chiederà di poter tornare in trasmissione per difendersi e dire la sua su tutta questa situazione incresciosa che si è venuta a creare.

Gianni Sperti ha sempre creduto che Armando avesse una 'vita reale' un po' diversa da quella che raccontava, ma per conoscere i particolari delle verità portate a galla dall'opinionista i telespettatori dovranno attendere la messa in onda della puntata. Nel frattempo, dopo l'interruzione legata alle festività natalizie, la programmazione di Uomini e Donne riprenderà come di consueto, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45: le nuove avventure di dame e cavalieri tornano finalmente a mettere un po' di pepe nei pomeriggi italiani.