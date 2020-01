Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne che in questi giorni è tornato in onda ufficialmente su Canale 5 dopo la lunga pausa natalizia. Nel frattempo vanno avanti anche le registrazioni ufficiali del programma di Maria De Filippi e proprio oggi, mercoledì 8 gennaio, sono state registrate le nuove puntate del trono over, che si preannunciano particolarmente dense di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Armando Incarnato, il quale è tornato in studio dopo che nella registrazione precedente era stato invitato a lasciare la trasmissione da parte di Gianni Sperti.

Uomini e donne, gli spoiler della registrazione dell'8 gennaio: Armando si difende dalle accuse

Le anticipazioni su questa nuova registrazione di U&D di oggi pomeriggio rivelano che gran parte del tempo è stato dedicato proprio ad Armando, il quale ha avuto la possibilità di difendersi dalle accuse che gli erano state fatte. Il cavaliere, infatti, pare che avesse una relazione con un'altra donna fuori dal programma ma questo pomeriggio lui ha smentito la notizia.

E così per mettere la parole fine a tutte le chiacchiere e ai rumors che circolavano sul suo conto, Armando ha deciso di portare in studio la sua ex Jeannette e insieme hanno raccontato la verità su questo presunto flirt.

Il cavaliere non ha nascosto di essere stato fidanzato con la donna, ma ha precisato che ad oggi non stanno più insieme da un po' di tempo e che nonostante tutto Jeannette continua a lavorare nel suo salone da parrucchiere.

Gli spoiler di Uomini e donne di questa nuova registrazione rivelano che le foto postate dalla donna sulla sua pagina social, dove la si vedeva in compagnia di Armando a casa dell'uomo, pare che fossero soltanto delle immagini relative al 2014.

Veronica 'perdona' Armando e ammette di essere ancora innamorata

Dopo aver chiarito la loro posizione, verrà fuori che Jeannette pare abbia offeso pesantemente, sempre sui social, la dama Veronica, insinuando che Armando con lei avrebbe potuto fare soltanto 'certe cose'. A quanto pare Armando in studio non ha assunto le difese di Veronica: sembrava quasi che volesse giustificare la sua ex fidanzata e il suo modo di fare non ha dato fastidio alla dama del trono over.

Veronica, infatti, pare che abbia 'compreso' il comportamento di Armando al punto da confessare di essere ancora innamorata di lui e che ad oggi è disposta a perdonarlo pur di poter proseguire la frequentazione insieme fuori dalla trasmissione. A quel punto Gianni Sperti ha chiesto alla donna di tirare fuori i suoi due cellulari per capire se lei e Armando si fossero messi d'accordo prima di partecipare alla registrazione di U&D.