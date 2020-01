Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il programma di Canale 5, quest'anno condotto da Alfonso Signorini, è giunto alla sua quarta stagione. Venerdì 17 gennaio è stata trasmessa la quarta puntata del reality che ancora una volta ha dovuto confrontarsi con la temutissima concorrenza de Il Cantante Mascherato, il programma rivelazione di quest'inverno televisivo condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Per chi non avesse potuto seguire la quarta puntata in diretta del GF Vip può rivederla in streaming online sul sito gratuito MediasetPlay.

Dove rivedere la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4 in streaming online

Nel dettaglio, infatti, questa quarta puntata del Grande Fratello Vip sarà visibile comodamente in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it. Inoltre, scaricando l'applicazione gratuita omonima per tablet e cellulari, sarà possibile rivedere in streaming la puntata di questo venerdì in qualunque posto e momento lo desiderate.

Sempre nella sezione di MediasetPlay dedicata al GF Vip sarà possibile rivedere anche le prime tre puntate di questa stagione compresi i filmati del daytime che va in onda tutti i giorni su Canale 5, alle 16:05, e Italia 1, alle 13:00 ed alle 18:00.

Una puntata decisamente ricca quella del GF Vip trasmessa venerdì 17 gennaio con Adriana Volpe che è tornata a parlare dei suoi contrasti con Giancarlo Magalli e delle diatribe che ci sono state tra di loro prima che la conduttrice lasciasse la Rai in seguito alla chiusura del suo programma (Mezzogiorno in famiglia).

L'atteso incontro nella casa tra Miriana Trevisan e Pago

Occhi puntati anche su Pago che nel corso di questa quarta puntata ha ricevuto una graditissima sorpresa in studio.

L'ex moglie, Miriana Trevisan ,è entrata a sorpresa nella casa di Cinecittà per supportare e sostenere il padre di suo figlio che soltanto la scorsa settimana aveva avuto modo di rivedere Serena Enardu, l'ex fidanzata che lo ha lasciato dopo la partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island Vip.

Sorprese anche per Rita Rusic. La showgirl e produttrice, infatti, ha ricevuto la visita a sorpresa dell'ex marito Vittorio Cecchi Gori, nonché padre dei suoi figli.

Tra i due, nonostante la separazione avvenuta diversi anni fa, continua ad esserci un ottimo rapporto con l'attrice croata. Quest'ultima è stata una delle poche persone che è stata vicina a Cecchi Gori due anni fa quando l'ex produttore è stato colpito da un malore. Basteranno le sorprese e le nuove dinamiche emerse nel corso del quarto appuntamento del Grande Fratello Vip per avere la meglio su Il cantante mascherato di Rai 1?