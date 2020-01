Mercoledì 8 gennaio, dalle ore 21:35 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Alla conduzione, per la prima volta nella storia del programma, vi sarà Alfonso Signorini (che nelle scorse edizioni era l'opinionista) che sarà accompagnato da Pupo e Wanda Nara che saranno gli opinionisti [VIDEO]. Numerose le novità che attendono i telespettatori in questa edizione: per tutto gennaio, infatti, il GF andrà in onda due volte alla settimana (il lunedì e il venerdì), mentre non vi sarà alcun canale che trasmetterà in diretta tutte le 24 ore.

Mediaset Extra, infatti, sarà live dalla casa solo per 21 ore, dalle 09:00 di mattina alle 06:00 della mattina successiva.

GF Vip, arriva il "castigatoio"

Come detto, dunque, saranno numerose le novità annunciate da Alfonso Signorini durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Nel corso dell'edizione, infatti, saranno numerose le zone abitabili; oltre alla casa vera e propria, infatti, è stato annunciata la presenza di un privè e di una suite. Grande attesa poi per il "castigatoio", un luogo in cui i concorrenti verranno sottoposti a divertenti penitenze.

Confermatissima la presenza del confessionale, luogo simbolo del programma. Altra novità è la presenza dei 4 "reduci" delle edizioni passate del Grande Fratello: Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese si affronteranno subito in un televoto per dichiarare l'unica persona che diverrà concorrente ufficiale del GF Vip 4. Infine, l'ultima grande novità è che nel corso della puntata odierna non entreranno tutti i membri del cast: secondo quanto annunciato nella conferenza stampa, infatti, i concorrenti entreranno nella casa divisi, qualcuno nella puntata di oggi e qualcun'altro nella puntata di venerdì 10 gennaio. Ciò perché a causa dell'elevato numero del cast sarebbe stato quasi impossibile presentarli tutti in una sola puntata.

Il cast del Reality

Ampio e variegato il cast, che vede la presenza di numerosi volti molto conosciuti.

Su tutti Fabio Testi (famosissimo attore), Adriana Volpe (per anni conduttrice de I fatti vostri su Rai 2), Michele Cucuzza (conduttore per molti anni dei TG Rai) e Antonella Elia (negli anni '90 spalla di Mike Bongiorno, oggi volto fisso de La Repubblica delle Donne su Rete 4). Ma nel cast vi saranno anche altri nomi molto famosi: vi sarà la scrittrice Barbara Alberti, l'assistente di Forum Paolo Ciavarro, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori Rita Rusic, il cantante Pago, Antonio Zequila, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi Paola di Benedetto, Clizia Incorvaia (al centro dei gossip a causa della separazione dal marito Francesco Sarcina), l'egittologo Aristide Malnati e Fernanda Lessa. Spazio poi anche ai meno conosciuti Andrea Denver (modello), Elisa de Pancis (ebbe una storia d'amore con Cristiano Ronaldo, è una modella e designer di un brand di costumi) e Ivan Gonzalez (spagnolo, ha partecipato a numerosi reality sia in Italia che in Spagna).

Vi sarò poi Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, l'attrice Licia Nunez (tra i titoli più famosi in cui ha recitato si ricordano Vivere e Le tre rose di Eva) e l'attore Andrea Montovoli (ha recitato in L'Ispettore Coliandro e Sacrificio D'Amore).