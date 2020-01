Nelle ultime ore sta girando con insistenza una voce che vedrebbe Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso in attesa del loro secondo figlio. A lanciare la notizia in anteprima, è stato il settimanale Diva e Donna che dà, praticamente per certo, il lieto evento. Va detto tuttavia che al momento non c'è nessuna conferma ufficiale in merito da parte dei due interessati, né tanto meno comunicati da parte dello staff di Un posto al sole. Di seguito un approfondimento su questa notizia e un analisi sul futuro delle controparti dei due attori nella soap.

Di nuovo genitori

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, i due attori che interpretano rispettivamente Filippo Sartori e Arianna Landi in Un posto al sole, diventeranno presto nuovamente genitori. A quanto pare la coppia, aspetterebbe il secondo figlio dopo la piccola Sole di 4 anni. Non è chiaro come il settimanale Diva e Donna sia venuto a conoscenza di tale evento, ma in qualche modo deve esserci stata una fuga di informazioni. Sul set la novità era già nota da giorni, ma vigeva il massimo riserbo, tuttavia qualcuno deve aver deciso, di punto in bianco, di far trapelare la lieta notizia, che è diventata in breve di pubblico dominio.

Al momento nessuno dei due principali protagonisti ha confermato né smentito tale voce.

Il futuro di Arianna

In seguito all'addio di Davide Devenuto, che nella soap Un posto al sole interpretava Andrea Pergolesi lo storico compagno di Arianna, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro della donna. La sensazione era che tale personaggio potesse andare tranquillamente avanti per la sua strada, staccandosi poco alla volta da Andrea.

Nelle prossime puntate Arianna dovrà fare i conti con la lontananza del marito, ma a consolarla giungerà un personaggio entrato da poco nel cast, Samuel interpretato dall'attore Samuele Cavallo. Questa vicenda avrebbe potuto probabilmente aprire la strada a un'interessante nuova storyline sentimentale, tuttavia se la notizia della gravidanza dovesse essere confermata, cambierebbero i piani per il personaggio di Arianna e in qualche modo anche lei si troverà a dover lasciare per un periodo Un posto al sole.

Il futuro di Filippo

Non se la passa di certo meglio Filippo, l'uomo si è da poco separato da sua moglie Serena (Miriam Candurro) e al momento sta affrontando i suoi demoni interiori, terrorizzato all'idea di poter perdere nuovamente la sua famiglia. La Cirillo ha deciso di partire assieme alla piccola Irene (Greta Putaturo) alla volta di Berlino, per raggiungere sua madre, ma durante il viaggio Serena si troverà a fare un incontro del tutto imprevisto, che complicherà non poco gli eventi.