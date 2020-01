Quella di stasera, giovedì 16 gennaio, sarà una puntata molto speciale per i concorrenti di Masterchef Italia, ma soprattutto per uno dei giudici: Antonino Cannavacciuolo. Infatti per la prova in esterna accompagnerà gli aspiranti chef nella sua città d'origine: Vico Equense. Ad attenderli ci sarà un altro grandissimo chef: Gennaro Esposito.

Masterchef Italia, anticipazioni; i 'frigo' dei giudici protagonisti dell'Invention Test

La puntata odierna di Masterchef si aprirà con una Mistery Box molto particolare, infatti i 16 concorrenti rimasti in gara dovranno cucinare con dieci ingredienti molto particolari e veramente piccoli.

Nell'Invention Test, invece, dovranno preparare un piatto con gli ingredienti presenti nelle dispense casalinghe dei tre giudici. Cosa nasconderanno nei loro frigoriferi?

Per la prova in esterna si volerà a Vico Equense, la città che ha dato i natali ad Antonino Cannavacciuolo. Ad attenderli qui gli chef Gennaro Esposito e Lino Scarallo. I concorrenti, divisi in due squadre, dovranno proporre le loro idee di street food, durante la manifestazione "Festa a Vico", organizzata per beneficenza dallo chef Esposito.

L'appuntamento con il cooking show è per le 21:15 su Sky Uno.