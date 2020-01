Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, si è sfogata sui social per la sua esclusione dall'edizione Vip 2020 che tra i partecipanti vedrà altri ex concorrenti del reality. "Quando non conti un c... non ti prendono in considerazione", ha scritto sul suo profilo Instagram.

Plevani esclusa dal Gf, non la prende bene: parteciperanno altri ex inquilini

La vincitrice della prima edizione del Gf non ha preso molto bene la partecipazione dei suoi colleghi alla versione Vip del reality di Alfonso Signorini.

Secondo le ultime notizie, infatti, al programma che inizierà il prossimo 8 gennaio, ci saranno anche quattro ex concorrenti del Grande Fratello Nip: Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. Cristina Plevani ha ironizzato su Instagram, affermando che lei non è stata chiamata e aggiungendo che forse è antipatica alla produzione. Successivamente, la ex concorrente bresciana ha aggiunto che farà il tifo per Sergio e Salvo e non dirà mai quello che pensa davvero.

Al Gf Vip 2020 ci saranno Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Patrick Ray e Salvo Veneziano

"Forse sto solo sul c..." ha scritto Cristina, riferendosi al fatto che non è stata contattata dalla produzione per formare il cast del nuovo Grande Fratello Vip. Dopo vent'anni dalla sua partecipazione alla versione Nip del reality, la vincitrice che aveva fatto molto parlare per la sua storia con Pietro Taricone all'interno della casa, è stata lontana dai riflettori. Ha lavorato per molto tempo come commessa per poi tornare alla sua grande passione per lo sport. Adesso fa l'istruttrice di nuoto e fitness, ma a quanto pare non le sarebbe dispiaciuto tornare sul piccolo schermo.

Nel 2018 la Plevani aveva affermato che avrebbe partecipato al Grande Fratello 2018 con altri ex coinquilini, ma poi sarebbe saltato tutto a causa di una decisione presa da Barbara D'Urso.

Probabilmente Signorini la pensa diversamente dalla conduttrice di Canale 5, rispetto al coinvolgimento degli ex concorrenti. All'edizione 2020, infatti, ci saranno Pasquale Laricchia, partecipante della terza edizione, e Salvo Veneziano della prima edizione. Inoltre, parteciperanno anche Sergio Volpini (soprannominato l'Ottusangolo dalla Gialappa's Band) e Patrick Ray Pugliese che aveva partecipato a ben due edizioni (la quarta e la dodicesima).

Sicuramente quella di quest'anno sarà un'edizione scoppiettante per il Grande Fratello Vip che sta già facendo parlare di sé e ha creato molta attesa tra i telespettatori che non vedono l'ora di poter seguire i loro beniamini 24 ore su 24 nella casa più spiata d'Italia.