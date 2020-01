Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4 e gli episodi che andranno in onda in queste ultime settimane di gennaio si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena. In particolar modo l'attenzione sarà posta sul caso di Federico, il quale dopo aver scoperto che non potrà più tornare a camminare, prenderà una decisione che gli causerà non pochi problemi con la sua famiglia. Il ragazzo, infatti, vuole sottoporsi all'operazione chirurgica, sfidando così il dissenso dei suoi genitori che non vogliono vederlo sotto i ferri.

Il Paradiso delle signore 4 anticipazioni: Federico si opera

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di fine gennaio de Il Paradiso delle signore 4 rivelano che Federico, dopo aver riflettuto a lungo e dopo aver scoperto che le sue condizioni di salute non possono migliorare, deciderà di sottoporsi alla fatidica operazione che potrebbe salvargli la vita e permettergli di tornare di nuovo a camminare.

A supportarlo in questa sua decisione ci sarà Roberta, la quale dopo aver appreso la notizia dell'incidente, è rimasta al fianco del giovane Cattaneo, nonostante stesse vivendo un periodo decisamente difficile dal punto di vista sentimentale.

La ragazza, infatti, si è scambiata un bacio con Marcello che non l'ha lasciata per niente indifferente e proprio per tale motivo ha messo in discussione il suo sentimento nei confronti di Federico.

Gli spoiler della soap opera di Rai 1, però, rivelano che Roberta sarà al suo fianco e lo supporterà in questa sua decisione, anche se la famiglia di Federico non è per niente d'accorso. In particolar modo mamma Silvia sarà a dir poco terrorizzata dal possibile esito negativo dell'operazione, che potrebbe compromettere ulteriormente la vita di suo figlio.

Silvia e Luciano contrari all'operazione del figlio

Ecco perché la donna si batterà affinché Federico non vada sotto i ferri ma si renderà conto che il ragazzo non è disposto ad ascoltarla. Così Silvia si scaglierà duramente anche contro Roberta, dato che la ragazza sostiene e incita il fidanzato a sottoporsi all'operazione.

Anche il ragioniere Luciano è abbastanza afflitto per questa decisione di Federico: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 4 rivelano che l'uomo potrà contare sulle parole di supporto di Clelia.

Tra i due potrebbe esserci un riavvicinamento?

Intanto, quando arriverà il giorno dell'operazione, anche Federico non nasconderà la sua agitazione mentre Silvia proverà a cercare consolazione con le parole di Agnese, che sarà al suo fianco. Andrà tutto nel migliore dei modi? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap.