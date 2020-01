Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si potrà assistere a una sorta di ritorno di fiamma che vedrà come protagonisti Roberto e Marina. In seguito allo scontro avuto con Sebastiano e Fabrizio Rosato, la Giordano attraverserà un periodo di crisi che la porterà a riavvicinarsi a Ferri. La donna, in realtà, sarà alla ricerca di un valido alleato, ma l'uomo avrà interessi di tutt'altro tipo. Nel frattempo la crisi tra Filippo e Serena sarà sempre più profonda e il ritorno di Leonardo minaccerà di compromettere il loro rapporto in modo irrimediabile.

Di seguito le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio, relative a queste due appassionanti storyline.

Un amore infinito

Il rapporto tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) è indubbiamente quello più complesso e tormentato all'interno della soap Un posto al sole. Difficile contare le volte che i due siano stati assieme per poi lasciarsi miseramente. Ferri e Marina si odiano eppure si amano, i due non possono fare a meno l'uno dell'altra, ma proprio non riescono a stare assieme.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, pare proprio che verrà riproposta questa storia infinita, dal momento che Ferri noterà in Marina un certo disagio. Non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda, ma Marina scoprirà la verità su Fabrizio (Giorgio Borghetti) e da quel momento in poi inizierà a cercare l'alleanza di Ferri.

Ferri si avvicina a Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, continueranno a presentarsi delle occasioni affinché Fabrizio e Marina possano rivedersi, ma quest'ultima cercherà solo la complicità di Roberto.

La donna, in questo momento così difficile, avrà bisogno di un alleato a cui appoggiarsi mentre Ferri avrà mire di tipo sentimentale. L'uomo inizierà a corteggiare serratamente la Giordano e le farà sentire la sua vicinanza. In seguito Roberto capirà che la crisi tra Marina e Fabrizio non è solo di natura sentimentale ma rientra anche nella sfera professionale.

Torna Leonardo

Filippo (Michelangelo Tommaso), in crisi a causa degli ultimi eventi, preparerà una sorpresa per Serena (Miriam Candurro ) e la piccola Irene (Greta Putaturo), ma purtroppo le cose non andranno esattamente come previsto.

La Cirillo sarà sempre più in difficoltà nel dover gestire gli attacchi di gelosia del marito, inoltre quest'ultimo arriverà a prendere una decisione, che si rivelerà disastrosa per la loro relazione. Nel frattempo Leonardo (Erik Tonelli) si renderà conto che la coppia è in forte crisi e ne approfitterà per fare una proposta a Serena, che la metterà seriamente in difficoltà.