Ormai manca veramente poco. Domani, lunedì 20 gennaio, andrà in onda in diretta la scelta del tronista Giulio Raselli. Pertanto non ci sono spoiler o indiscrezioni perché tutto deve ancora accadere: il pubblico scoprirà solo domani chi, tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso, sarà la ragazza che Giulio Raselli ha scelto di avere al suo fianco. Dopo mesi di esterne, pianti, andate e ritorni in trasmissione e battibecchi in studio, l'avventura di Giulio è giunta al termine. Domani il tronista svelerà chi potrà essere la donna della sua vita e cadranno come consuetudine i tanto attesi petali rossi che sugelleranno l'inizio di una storia d'amore, si spera duratura.

A poche ore dalla scelta, sia il tronista che le due corteggiatrici hanno espresso le loro sensazioni ed i video con le loro dichiarazioni sono apparse sulla pagina Instagram di Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma che li ha pubblicati nelle stories.

Giulio: 'Non vedo l'ora di dire quello che il mio cuore pensa'

Il tronista Giulio Raselli a poche ore dalla decisione finale è molto teso e nervoso. "Ho mille emozioni dentro - sono le sue parole - ma mi rendo conto che sono felice perché non vedo l'ora di dire quello che il mio cuore pensa".

Anche le due corteggiatrici hanno parlato del loro stato d'animo. Entrambe hanno detto di essere in ansia, ma al tempo stesso molto felici per la scelta che sembrava non arrivare mai.

Giulia D'Urso e Giovanna Abate esprimono le loro sensazioni

Giulia D'Urso ha confessato di essere super stanca e agitata perché in questo periodo non riesce a dormire. Ha detto di avere l'ansia, ma di essere anche speranzosa.

"Sono speranzosa perché so che alla fine manca poco", ha detto la giovane. Giovanna Abate, invece, è apparsa davvero emozionantissima. "Sembrava tanto lontano - ha detto - e invece eccolo qua, il giorno della scelta è ufficialmente arrivato!". Ha poi aggiunto che le emozioni che l'accompagneranno fino a lunedì sono indescrivibili e che solo a parlare della scelta le viene un magone che racchiude tutto quello che sente.

Ha anche detto che, in un modo o nell'altro, ci siamo e lunedì si saprà tutto. Lunedì sembra vicino, ma sono al tempo stesso sono giorni interminabili. Queste le impressioni prima della scelta di domani. Chi sarà la donna con cui Giulio Raselli vorrà intraprendere una relazione senza le telecamere? Non resta che aspettare domani pomeriggio per scoprirlo.