Continuano inesorabili gli episodi di "Una vita", la nota soap opera spagnola in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Beautiful a partire dalle 14:10. Le anticipazioni relative alle puntate che saranno trasmesse da domenica 12 a venerdì 17 gennaio sono ricche di novità che intratterranno i più fedeli telespettatori e fan della soap. Fra queste, la determinazione di Lolita nel rifiutare Ceferino, il miglioramento delle condizioni di salute di Felipe e Celia, il riavvicinamento di Telmo e Lucia e le intimidazioni di Jimeno a Samuel.

Domenica 12 gennaio la puntata sarà doppia e avrà inizio più tardi alle 14:30. Le repliche di "Una Vita" posso essere viste in streaming su Mediaset Play.

La giovane Casado rifiuta Ceferino

Lolita fa di tutto per liberarsi una volta per tutte di Ceferino, il quale pretende di averla in sposa e sembra non voler tornare a Cabrahigo. Antonito spossato dai problemi venutisi a creare con la fidanzata, dice a Lolita di essere profondamente deluso dal suo comportamento. Intanto, la Cervera trova una scatola all'interno della quale Inigo conserva il denaro vinto nelle scommesse di box.

Flora affronta il pasticcere, ma, nonostante quest'ultimo cerchi di rassicurarla dicendole che si tratta di alcuni suoi risparmi messi da parte, la giovane donna non crede ad una sola parola. Il Gallo accantona l'idea che Paciencia non voglia più sapere di lui e si convince del fatto che, quanto prima, la donna tornerà nel villaggio di Acacias.

Le condizioni di salute di Felipe e Celia migliorano

Padre Telmo informa i vicini che le condizioni di salute dei coniugi Halvarez Hermoso stanno migliorando grazie alla cura sperimentale del dottor Quilles. I vicini accolgono con gioia la lieta notizia, soprattutto Lucia che è parente della coppia. L'Alday è irritato dal fatto che gli abitanti di Acacias considerino padre Telmo un eroe. Tuttavia, il giovane nasconde il suo malcontento per non perdere Lucia.

Scampato il pericolo di contagio la Alvarado riesce finalmente a riabbracciare i coniugi Alvarez Hermoso. Pressato da Jimeno, Samuel vorrebbe chiedere nuovamente alla Alvarado di sposarlo, ma, temendo un rifiuto della giovane, non sa se sia un bene affrettare di nuovo i tempi.

Lucia e Telmo nuovamente affiatati

Lucia si riavvicina nuovamente al Martinez e, infastidito di ciò, Samuel cerca in tutti i modi di dissuaderla, ricordandole che il sacerdote l'aveva precedente violentata. La giovane donna, però, non è più sicura della colpevolezza di Telmo, non ritenendolo capace di un crimine così brutale. Approfittando del riavvicinamento con Lucia, il Martinez cerca di convincere la ragazza di non sposare l'Alday. Frattanto, Lolita è in ansia, in quanto crede che la permanenza di Ceferino nel quartiere possa compromettere il suo rapporto con Antonito.

La donna espone la sua paura a Trini, la quale la convince a consultare nuovamente zio Gennaro. Samuel, al fine di riconquistare Lucia e stare solo con lei, le affida i lavori di restauro nello studio della sua abitazione, ma la ragazza non sa se accettare la proposta.