Prosegue l'appuntamento con le notizie riguardanti Una vita, la soap opera ambientata in Spagna seguitissima su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di Una Vita trasmesse da domenica 12 a venerdì 17 gennaio 2020 su Canale 5, svelano che Lolita Casado sarà totalmente disperata per la minaccia opprimente di Ceferino. Telmo Martinez, invece, chiederà a Lucia Alvarado di non accettare la proposta di nozze di Samuel Alday.

Una Vita, puntate 12-17 gennaio: Lolita cerca di allontanare Ceferino

Gli spoiler di Una Vita in onda dal 12 al 17 gennaio svelano che Lolita non saprà come allontanare l'angosciante vicinanza di Ceferino, il quale esigerà di averla come sposa usando qualsiasi mezzo.

Stanco della vicenda che si è creata con la sua fidanzata, Antonito ribadirà alla Casado di essere completamente deluso dal suo comportamento. Nel frattempo alla La Deliciosa Flora scoprirà una scatola nascosta che custodisce tutto il denaro che Enigo ha vinto nelle scommesse di pugilato. L'uomo a quel punto, cercherà di difendersi dicendo che sono risparmi messi da parte, tuttavia sua sorella non crederà alle sue parole. Servante non riuscirà a capacitarsi al pensiero che Paciencia non voglia più rivederlo, ragion per cui inizierà a pensare che la donna un giorno ritornerà ad Acacias 38.

Felipe e Celia inizieranno a riprendersi dal virus che hanno contratto grazie al medicinale di sperimentazione del medico Quilles somministratogli da Telmo. Tale novità renderà felice Lucia e tutti i compaesani. Samuel, invece, non riuscirà ad accettare che i vicini del borgo considerino il Martinez come un vero e proprio salvatore. Malgrado ciò, l'Alday fingerà di essere contento per non correre il rischio di far allontanare l'Alvarado da lui.

Telmo chiede a Lucia di non sposare Samuel

Le anticipazioni settimanali di Una Vita rivelano che Samuel verrà ricattato ancora da Jimeno, il quale gli comunicherà che dove fare tutto il possibile per accelerare i tempi del suo matrimonio con Lucia in quanto ciò gli darà l'opportunità di riconsegnargli i soldi che gli ha dato in prestito. In alternativa, l'usuraio sarà obbligato a farsi giustizia con le sue mani.

L'Alvarado esprimerà l'idea di voler visitare i consorti Alvarez Hermoso, malgrado ci sia il pericolo che possano essere ancora contagiosi. Intanto l'Alday sarà molto in ansia per la continua vicinanza tra di Lucia e il prete. Per questa ragione, farà presente alla giovane che il devoto qualche tempo fa ha abusato di lei. Quest'ultima, però, non sarà più sicura della responsabilità di Telmo, poiché crederà che non sia una persona capace di sporcarsi di un atto così brutto. Nello stesso momento, sarà proprio il Martinez a domandare all'erede dei marchesi di Valmez di non accettare la proposta di matrimonio che gli ha fatto Samuel. Lolita sempre più angosciata a causa del ricatto opprimente di Ceferino, sceglierà di confessare tutto a Trini. Quest'ultima suggerirà alla ragazza di chiedere aiuto a zio Gennaro, un uomo molto riflessivo di Cabrahigo.

Per finire, l'Alday proverà a riguadagnarsi la fiducia di Lucia, proponendogli di ritornare a lavorare nello studio di casa sua per il restauro delle opere d'arte.