Le anticipazioni della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle prossime puntate che verranno trasmesse in Italia, di cui non è stata ancora annunciata la programmazione, Robert ed Eva, interpretati rispettivamente da Lorenzo Patané e Uta Kargel, continueranno ad avere dei seri problemi all'interno della loro relazione. La coppia, infatti, si ritroverà a fare i conti con una gravidanza inaspettata, la quale metterà alla prova nuovamente il loro matrimonio.

Nel frattempo Robert sarà assalito dall'atroce dubbio di chi sia davvero il padre del bambino di Eva, così prenderà una decisione improvvisa. Di seguito gli altri spoiler di Tempesta d'amore.

Tempesta d'amore: Robert da un ultimatum ad Eva

Nelle future puntate italiane di Tempesta d'amore, Robert sarà assai turbato e angosciato dall'idea che possa essere Christoph il padre del bambino che porta in grembo Eva e non riuscirà a tollerare il pensiero. Così l'albergatore metterà sua moglie davanti ad un ultimatum e le chiederà di effettuare quanto prima un test di paternità, il quale rivelerà chi è il padre del bambino.

Qualora il padre biologico dovesse risultare Christoph, allora Eva dovrà chiedere immediatamente il divorzio da Robert. Durante la conversazione con Robert, Eva si agiterà notevolmente e all'improvviso si sentirà male presso il ristorante del Fürstenhof. Così la donna sarà trasportata d'urgenza in ospedale, dove verrà ricoverata a causa di forti dolori al ventre.

Spoiler Tempesta d'amore: Robert pentito

Robert sarà notevolmente pentito per aver aggredito e messo sotto pressione Eva, così si sentirà colpevole per il malore improvviso della moglie. Più tardi Robert dirà di essere disposto a rinunciare al test di paternità, poiché sceglierà di sostenere Eva e vorrà rimanere vicino alla donna e al bambino. Successivamente Eva ascolterà casualmente una particolare conversazione tra Werner e Robert, nella quale quest'ultimo augura la morte al suo bambino.

Pertanto la donna sarà assai furibonda con suo marito e non riuscirà a perdonarlo per le orribili parole.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Tempesta d'amore è possibile guardare in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della soap opera sull'apposita piattaforma si possono trovare diversi "clip" interessanti relativi alle anticipazioni e alle trame della serie tedesca.