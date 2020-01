Questo pomeriggio, 20 gennaio, si è concluso il percorso di Giulio Raselli sul Trono Classico di Uomini e donne. Il giovane originario di Valenza ha deciso di uscire con Giulia D’Urso. Proprio per questo motivo Giovanna Abate quando capito di non essere la scelta, è andata su tutte le furie perché amareggiata e delusa.

Il percorso di Giulio Raselli è stato incerto fino all’ultimo. Il tronista non ha mai nascosto di provare un certe interesse sia nei confronti di Giovanna che verso Giulia, anche se va detto che con la corteggiatrice romana c’è stato qualche battibecco di troppo.

Giovanna si scaglia contro Giulio: ‘Ti screditi da solo’

Giulio Raselli prima di effettuare la sua scelta, ha vissuto tramite un video i momenti più belli passato con le due corteggiatrici. Poi, il bel piemontese ha deciso di parlare prima con Giovanna Abate.

A causa dell’evidente emozione, Giulio si è dilungato troppo nel discorso con la corteggiatrice romana. A quel punto la Abate, che aveva già intuito di non essere la scelta del tronista, è sbottata: “Mi hai preso in giro.” Alla reazione della corteggiatrice è seguita l’immediata replica del Raselli.

Il tronista ha accusato Giovanna di essere riuscita a rovinare un bel momento come quello della scelta. Senza troppi giri di parole Giulio ha cercato di far capire alla sua romana, che non è colpa di nessuno se durante il percorso si è innamorato di un’altra persona.

Dopo l’ennesimo scontro tra Giulio Raselli e Giovanna Abate, quest’ultima ha espresso un nuovo commento negativo sul tronista: “Non volevo usare parole per screditarti, ma riesci a screditarti da solo”.

Giulio Raselli dichiara il suo amore a Giulia D’Urso

Giulio Raselli, dopo lo scontro piuttosto acceso con Giovanna Abate, ha chiamato di fronte a sé Giulia D’Urso per comunicargli di essere la sua scelta. Il tronista ha rivelato che da un paio di giorni a questa parte, quando si trovava da solo il suo unico pensiero era rivolto a Giulia. A quel punto il Raselli dopo aver fatto capire alla corteggiatrice che sarebbe stata la sua scelta, ha dichiarato: “Ti prego dimmi di sì, perché ti amo”.

Le parole di Giulio Raselli hanno emozionato tutti i presenti in studio ed i tanti telespettatori dello storico dating-show di Canale 5.

Giulio nei confronti di Giulia ha pronunciato una vera e propria dichiarazione d’amore, che ha convinto anche Tina Cipollari. L’ex moglie di Kikò Nalli ha definito la scelta del piemontese, la più emozionate anche se è al contempo stesso è stata la più sofferta. Al contrario Gianni Sperti si è schierato dalla parte di Giovanna Abate, accusando il tronista di aver recitato durante il percorso sulla poltrona rossa: “Con Giovanna ha finto per tutto il tempo”.

“