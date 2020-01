Lunedì 20 gennaio, in diretta tv su Canale 5, i fan di Uomini e donne potranno assistere, finalmente, alla tanto attesa scelta del tronista Giulio Raselli, chiamato a decidere con chi vorrà uscire dal programma di Maria De Filippi, tra le due corteggiatrici Giovanna e Giulia. Dopo settimane di attesa, e in cui sembravano essersi perse le tracce del tronista piemontese, le anticipazioni fornite dal sito "Il Vicolo delle news" rendono noto che la redazione di Uomini e Donne ha deciso di trasmettere la scelta in diretta tv il prossimo lunedì, una modalità che rispecchia quanto già avvenuto la scorsa stagione e che permetterà di non rovinare la sorpresa ai numerosissimi telespettatori del trono Classico.

Giulio Raselli pronto alla scelta il prossimo 20 gennaio su Canale 5

Le ultime registrazioni del Trono Classico non hanno più visto la partecipazione di Giulio Raselli in studio, tanto che i fan del dating show di Maria De Filippi hanno pensato che il tronista potesse aver scelto una delle due corteggiatrici lontano dalle telecamere. Dalle anticipazioni pubblicate sul sito "Il Vicolo delle news", giunge notizia che non è così e che il giovane piemontese si ripresenterà in studio il prossimo 20 gennaio dove, in diretta televisiva, annuncerà chi tra Giulia e Giovanna gli ha rapito il cuore.

Una modalità già sperimentata alla fine della scorsa stagione con le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià.

La scelta di Raselli, tra Giulia e Giovanna

La data della messa in onda della scelta di Giulio non è stata scelta a caso, dato che la redazione ha atteso che venissero mandate in onda tutte le puntate riguardanti il tronista, in particolare l'ultima in cui annuncerà la scelta (che andrà in onda questa settimana). In bilico le due contendenti, Giovanna Abate e Giulia D'Urso, che in queste ultime settimane hanno dato parecchio filo da torcere al tronista, tra discussioni e recriminazioni varie. Grande attesa, dunque, per conoscere il nome della fortunata, che verrà svelato solo lunedì 20 gennaio.

Dopo Giulio Raselli, un nuovo tronista a U&D: Daniele Dal Moro

In attesa della diretta, si sono registrate altre puntate del Trono Classico, dove i fan del programma hanno potuto conoscere il nuovo arrivato.

Sul trono infatti, oltre a Carlo e Sara, è arrivata una new entry: Daniele Dal Moro. Il ragazzo è già conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello. Come noto, ha avuto sino a poco tempo fa una relazione con Martina Nasoni, la vincitrice del reality, la quale non ha avuto parole tenere nei confronti del suo ex, dopo aver saputo della sua partecipazione a Uomini e donne.

Appuntamento, dunque, su Canale 5 il prossimo 20 gennaio, per scoprire chi sarà la scelta del tronista Giulio Raselli, ricordando, inoltre, che sul sito Witty Tv è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.