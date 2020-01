Ad una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip 4, i concorrenti si stanno già rendendo protagonisti delle prime schermaglie davanti alle telecamere. Antonella Elia, per esempio, ha criticato l'atteggiamento a suo parere troppo provocatorio che Elisa De Panicis assume tutti i giorni nella casa; quest'ultima ha risposto contestando l'abbigliamento intimo che la compagna sfoggia all'età di 56 anni.

La Elia sulla De Panicis: 'Sensualità incontenibile'

Sono passati poco meno di 7 giorni da quando Alfonso Signorini ha presentato al pubblico di Canale 5 tutti i concorrenti della quarta edizione vip del Grande Fratello.

A ridosso della terza puntata in diretta, alcune inquiline si sono rese protagoniste di un piccolo battibecco che è destinato a far discutere. Nel corso del consueto appuntamento con il tg che conduce Michele Cucuzza tra le mura di Cinecittà, Antonella Elia è stata chiamata ad esprimere un parere sui compagni d'avventura e, su una in particolare, ha detto qualcosa di molto forte.

Quando le è stato chiesto di dire cosa pensi di Elisa De Panicis, la soubrette ha tuonato: "Lei è una por...star, ha una dose di sensualità straripante e incontenibile.

I maschi sono sempre imbarazzati e quando passa lei si nascondono le parti basse".

Elisa su Antonella: 'Non pensavo portasse il perizoma alla sua età'

L'influencer è rimasta spiazzata da questa parole e, chiacchierando poco dopo con Paola Di Benedetto, si è lasciata andare al seguente sfogo: "Alla sua età pensavo portasse le mutande, non il perizoma. Io mi scandalizzo quando vedo donne della sua età col perizoma".

La replica piccata di Antonella: 'Evita di ridere di me'

Quando alla Elia sono arrivati all'orecchio i giudizi che Elisa ha dato sul suo conto, le si è avvicinata in camera da letto e le ha detto: "Ce l'hai con me? Evita di ridere di me, non sono una tenera. Prendere per il c... qualcuno alle spalle non è bello". Antonella, che è sicuramente una delle protagoniste assolute di quest'inizio di Grande Fratello Vip 4, ha continuato a parlare male della compagna d'avventura e della sua movimentata vita amorosa davanti agli altri.

Quando qualcuno le ha fatto notare che la De Panicis avrebbe frequentato prima del reality ben due suoi attuali coinquilini, la showgirl ha tuonato: "Ah, quindi stava con Andrea Denver e pure con Ivan Gonzalez? Oddio, lei la d... a tutti. Ci sono due in Casa con cui ha...".

Affermazioni molto forti che non faranno sicuramente piacere all'influencer, che è stata coinvolta di recente anche nella squalifica di Salvo Veneziano: l'ormai ex concorrente del GF Vip, infatti, è stato espulso dopo aver detto volgarità e offese sia sulla giovane "star del web" che su Paola Di Benedetto.