Sono passati meno di 7 giorni da quando sul web ha cominciato a serpeggiare l'anticipazione sull'inaspettata rottura tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Durante l'ultima registrazione di Uomini e donne Over, la dama ha spiazzato tutti annunciando la sua decisione di interrompere la conoscenza col cavaliere, sul quale ha detto delle cose poco carine che potrebbero non essere trasmesse in Tv.

Gemma svela particolari 'intimi' della serata con Juan

A pochi giorni dall'ultima registrazione del Trono Over, il blog "Vicolo delle News" ha aggiunto dei dettagli inediti su quello che è accaduto in studio tra i protagonisti, soprattutto tra Gemma Galgani e il suo ex spasimante Juan Luis Ciano.

Stando a quello che si legge in rete in queste ore, la dama avrebbe elencato i comportamenti del cavaliere che non le sono piaciuti prima di ufficializzare la fine della loro conoscenza.

Pare, infatti, che la torinese abbia raccontato davanti a tutti dei problemi intimi che avrebbe avuto il 57enne la notte che hanno dormito insieme nella sua città, quella che è terminata con lui che si è addormentato ancora prima che tra loro potesse scappare anche solo un bacio affettuoso.

Chi ha assistito alla puntata in studio, ipotizza che questa parte un po' imbarazzante del racconto della "regina" di Uomini e Donne, potrebbe essere tagliato in fase di montaggio, evitando ai telespettatori un momento di difficoltà che hanno vissuto tutti quelli che erano presenti alla registrazione.

Si dice, inoltre, che Juan Luis abbia provato a convincere Gemma a portare avanti la loro conoscenza nonostante le incomprensioni, ma lei è stata irremovibile perché ha realizzato che lui non era davvero interessato a lei ma al contesto televisivo. Maria De Filippi, dopo aver chiesto a tutte le dame se qualcuna avesse curiosità nel frequentare Ciano, ha invitato quest'ultimo ad abbandonare la trasmissione in seguito a risposta negativa delle dirette interessate.

Barbara e Armando vicini: lui chiede il numero di telefono ma viene rifiutato

Un altro colpo di scena che hanno regalato i protagonisti del Trono Over nell'ultima registrazione, è quello che coinvolge inaspettatamente due membri del parterre che sono sempre stati rivali: Barbara De Santi e Armando Incarnato.

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne che andrà in onda dopo il 7 gennaio, fanno sapere che il cavaliere ha chiesto il numero di telefono alla dama dopo aver notato una strana complicità con lei in studio.

La maestra, però, ha rifiutato perché è convinta che il napoletano non potrebbe mai essere più di un amico per lei, ma non si è tirata indietro dal criticare le donne con le quali è uscito fino ad oggi, Veronica Ursida in primis.

Tina Cipollari, infine, si è rifiutata di salire sulla bilancia nel corso della registrazione che c'è stata tre giorni dopo Natale, ammettendo di aver trasgredito la dieta e di non essere pronta a mostrare il suo peso davanti a tutti.