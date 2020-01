Cresce l'attesa per la fatidica puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Giulio Raselli. Lunedì 20 gennaio andrà in onda alle 14,45 circa su Canale 5 la fatidica puntata dedicata al tronista, il quale finalmente avrà modo di rivelare al pubblico che ha seguito e si è appassionato al suo percorso, chi è la ragazza con la quale intende intraprendere una relazione fuori dallo studio televisivo Mediaset. E proprio Giulia e Giovanna, in queste ore, hanno realizzato dei video caricati sulla pagina Instagram di Raffaella Mennoia, dove ammettono di essere un po' agitate per questo fatidico momento.

Le dichiarazioni di Giulia D'Urso prima della scelta a Uomini e donne di Raselli

Nel dettaglio, infatti, Giulia D'Urso ha rotto il silenzio a poche ore dalla fatidica scelta finale di Giulio e lo ha fatto con una stories che è stata pubblicata prima dalla Mennoia sui social e successivamente ripresa anche dai profili ufficiali della trasmissione di Maria De Filippi. La ragazza non ha nascosto che in questo momento è abbastanza stanca e agitata, dato che in questo periodo non riesce a dormire.

'Ho l'ansia', ha dichiarato la bella Giulia nel breve filmato apparso sui social aggiungendo di essere super tesa per quello che succederà nel corso della puntata di Uomini e donne in onda lunedì pomeriggio.

Giulia, però, nonostante il timore e l'ansia non perde le speranze di poter essere la ragazza che verrà scelta dal giovane Raselli.

Sarà proprio così? Sul web e sui social sono tantissime le persone che fanno il tifo per Giulia, data per favorita rispetto alla sua rivale Giovanna. Anche nel corso dell'ultima puntata del trono classico, Giulio ha spezzato diverse lance a favore della D'Urso, come quando ha detto di essersi trovato molto a suo agio a casa dei genitori di Giulia a differenza di quanto è accaduto a casa di Giovanna.

Per il pubblico social, queste parole, potrebbero avere una valenza importante per la fatidica scelta di lunedì 20 gennaio.

Anche Giovanna riappare sui social prima della scelta: 'Emozioni indescrivibili'

Ma in queste ore anche Giovanna ha scelto di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto anche con delle stories apparse sui social dell'autrice Raffaella Mennoia. La ragazza ha ammesso che il giorno della scelta le sembrava molto distante e invece è finalmente arrivato.

'Le emozioni che mi accompagneranno fino a lunedì sono indescrivibili', ha dichiarato la corteggiatrice aggiungendo che solo a pensare a quel momento, le viene un magone dentro lo stomaco. Anche lei, però, non vede l'ora di scoprire tutta la verità e soprattutto quella che sarà la decisione finale di Giulio Raselli.