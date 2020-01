Prosegue l'appuntamento fisso con la longeva e fortunata soap opera di origine partenopea 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici colpi di scena ed inaspettate novità che stravolgeranno significativamente le vite dei protagonisti. Infatti, Serena (Miriam Candurro) e Filippo saranno ancora in crisi e come unica soluzione considereranno la rottura.

Il Sartori (Michelangelo Tommaso) si mostrerà preoccupato e disperato, tanto che prenderà una decisione che sconvolgerà la relazione con la moglie.

Intanto, la Cirillo rincontrerà Leonardo e ciò contribuirà ad inasprire i rapporti con il marito.

Filippo sorprende Serena

Gli spoiler delle prossime puntate de 'Un posto al sole' (UPAS), trasmesse su Rai3 fino al 31 gennaio, svelano Filippo sarà disperato, in quanto avrà paura di perdere la sua famiglia. Serena proverà molto disagio dinanzi alle insistenti dimostrazioni di gelosia del marito. Quest'ultimo, tormentato dai sensi di colpa, inizierà a commettere una serie di sbagli che lo porteranno a peggiorare, involontariamente, la critica situazione.

Inoltre, l'imprenditore, nella speranza di riuscire a calmare le acque, tenterà di fare una sorpresa alla figlia Irene (Greta Putaturo) e alla sua amata Serena. Sfortunatamente, il progetto non andrà a buon fine.

Ancora non è dato a sapere cosa l'uomo farà di preciso, ma è alquanto chiaro che l'estremo gesto non verrà apprezzato dalla coniuge.

L'inaspettato ritorno di Leonardo in città

Nel dettaglio, si vedrà che Fabrizio e Marina cercheranno di riprovare a stare insieme.

In seguito, Raffaele sarà molto in ansia per Renato. Infatti, l'uomo, dopo la fine della relazione con Nadia e l'abbandono da parte di Otello, inizierà a comportarsi in maniera strana. Raffaele penserà che il giovane possa cadere in depressione a causa della solitudine e della malinconia di cui sta facendo esperienza in questi giorni.

Prossimamente, tornerà in scena Leonardo, il quale contribuirà a rendere ancora più difficile il rapporto tra Filippo e Serena.

L'Arena si renderà immediatamente conto della particolare situazione dei coniugi Sartori e prenderà la decisione di proporre una stravagante ed importante offerta alla Cirillo che metterà ancor più a rischio la sua pace familiare.

Infine, Angela sarà sempre più in ansia per i particolari comportamenti della madre e per la complessa situazione scolastica della figlia. La ragazza deciderà di provare a riconciliarsi con la maestra di Bianca e parlerà anche con la preside dell'istituto.