Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare della storia d'amore virtuale che coinvolge Giulia e Marcello. Col passare del tempo questa storyline sta assumendo connotati sempre più torbidi e inquietanti e l'uomo, mostratosi inizialmente cordiale e gentile, poco a poco rivelerà quali siano le sue vere intenzioni. Dinanzi ai sedicenti problemi economici di Sermonti, Giulia si commuoverà e offrirà il suo aiuto, ma questo non sarà che la punta dell'iceberg di questa oscura vicenda.

Nel frattempo, in una storylne che almeno apparentemente dovrebbe risultare più leggera, Renato si troverà a dover affrontare nuovamente la solitudine, ma non tutto potrebbe essere come sembra. Di seguito le anticipazioni degli episodi di un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio, relative a queste due vicende.

Truffa romantica

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giulia (Marina Tagliaferri) si farà coinvolgere molto dal drammatico racconto di Marcello e deciderà di aiutarlo.

Per quanto non venga chiarita la natura dell'aiuto fornito dalla donna, purtroppo la sensazione è che la Poggi elargisca del danaro all'uomo. In ogni caso Marcello, o chiunque si nasconda dietro questo nome, dopo essere riuscito ad ottenere questo primo successo, deciderà di continuare a manipolare Giulia. A quanto pare questa storia inizia ad assomigliare sempre più alle truffe romantiche, approfondite ultimamente dalla trasmissione Chi l'ha visto.

Da notare che questo genere di raggiro ha visto coinvolti, loro malgrado, anche gli attori di un posto al sole Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori), Samanta Piccinetti (Arianna Landi) e Maurizio Aiello (Alberto Palladini).

Giulia nei guai

Mentre Giulia sarà sempre più in ansia a causa di Marcello, sua figlia Angela (Claudia Ruffo) noterà qualcosa di insolito e inizierà a preoccuparsi per le sorti della madre.

Purtroppo Giulia si lascerà nuovamente abbindolare dall'uomo che la convincerà a fornirgli il suo aiuto. Non sono chiare le dinamiche del piano di Marcello ma, a quanto pare, l'uomo elaborerà un piano molto dettagliato e, poco alla volta, la Poggi finirà sempre più nella sua rete al punto da non poter trovare più via d'uscita.

La depressione di Renato

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Raffaele (Patrizio Rispo) inizierà a temere che Renato (Marzio Honorato), ormai rimasto da solo a casa, possa cadere vittima di uno stato depressivo.

Poggi è stato da poco abbandonato da Otello che non ha più resistito a convivere con lui ed in precedenza era stato mollato dalla compagna Nadia. Raffale si preoccuperà molto per il cognato, ma in realtà le cose potrebbero essere molto diverse da come appaiono.